今夏最後一部強檔動畫！《生日幻境》帶你勇闖無限可能的奇幻國度

2019-08-23 12:46 聯合新聞網 聯合數位文創



圖/文 木棉花提供。 分享 facebook

改編自暢銷童書《地下室不思議之旅》的動畫電影《生日幻境》，9月6日於台灣上映，預計將在今夏尾聲掀起一波奇幻熱潮。內容敘述一位缺乏自信的女孩小茜，在生日前夕被當成救世主，進入洋溢幸福色彩的幻境，展開奇幻旅程。

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《生日幻境》由動畫導演原惠一擔任作品監督，原惠一曾執導過多部《蠟筆小新》劇場版動畫，並在 2001 年以《蠟筆小新：風起雲湧 猛烈！大人帝國的反擊 》拿下全球 35 座重要獎項。在新作《生日幻境》中，原惠一以爆發的想像力，透過「全新的影象世界」呈現世界觀。另外，角色視覺藝術設計請來俄羅斯新銳插畫家 Ilya Kuvshinov，鉅細地描繪著令人驚豔的生動場景。長期在東京工作的他也在 Instagram 透露他已經在《Birthday Wonderland》投入 2 年的努力。

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本作主角「茜」的聲優由《小偷家族》的新世代實力演員「松岡茉優」擔任，以聲音表現演繹主角的情緒起伏，隨著故事推進，生動傳達角色由不安到堅定的轉變過程，松岡茉優透過聲音詮釋細膩的情感變化，描繪親情與友情的感動。

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電影中許多探討自我內心深處與人際關係的議題，主角小茜面對突如其來的幻境之旅，缺乏自信心與好奇心的她如何做出人生決定拯救幻境；為了守護孕育出色彩的水源，在旅途中面臨的困境又該如何解決…等充滿人性的有趣情節。

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