秋天紅葉冬賞雪景 遠航再加開秋田包機

2019-08-23 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



遠東航空2017年起推出日本秋田航線包機，昨天秋田縣知事佐竹敬久特地率領秋田縣府觀光相關人員約30名前來訪問，感謝遠航對於台日雙方交流的貢獻與支持，雙方同時決定延續熱潮，預計今年冬季班表加開桃園─秋田之定期包機。

秋田縣知事佐竹敬久說，特別感謝遠航對於秋田的支持，包機航班可增加當地民眾赴台觀光便利性與推廣行銷台灣，未來將規畫更多優惠迎接更多台灣旅客。同時也承諾安排更多體育或畢業旅行等之其他交流，致力於推廣日本秋田縣民眾赴台旅遊，將台灣的好山好景與好人文，介紹給日本旅客。

遠東航空總顧問李梓煌表示，遠航桃園─秋田航班今年3到10月期間，預計共執行22個來回班次數，搭載了包含台灣旅客與日本旅客共約3000人次。遠東航空看好秋田縣觀光發展性，延續觀光需求熱潮，預計今年冬季班表加開桃園─秋田定期包機。

他說，除加強台日雙方的合作與交流，可讓台灣更了解秋田的美好，遠航將會全力宣傳秋田縣的美，並協助促進台灣各縣市政府與秋田縣交流。