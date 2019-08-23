5座超夢幻摩天輪主題車廂 成網美打卡新亮點

2019-08-23 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



網帥網美照過來！台中麗寶樂園渡假區的天空之夢摩天輪，8月23日起舉辦照片募集活動，參加就有機會免費搭乘天空之夢主題車廂。此外，拍攝摩天輪內或外觀、夢之城廣場主題攤屋的美照並打卡上傳，獲選為每周照片，可獲天空之夢搭乘優惠券，更將加碼選出最佳照片送出福容大飯店住宿券等大獎。

摩天輪60個車廂中只有5座主題車廂，分別為天空之夢吉祥物「愛麗絲」的夢幻粉紅泡泡主題、貓奴必敗的「好萌貓」、彷彿置身雲端的「白寶」主題車廂，另外還有日本人氣卡通偶像「忠犬麻糬柴犬」兩款造型車廂；每座主題車廂都有特殊設計，並配有玩偶、抱枕、手拿牌，成為打卡新亮點。

此次推出兩大活動，「主題車廂免費體驗」8月23日至9月30日開跑，對自己社群軟體人氣相當有信心的民眾可報名，凡通過審核即可預約日期，免費搭上天空之夢主題車廂，在384公尺高空拍下自己的美照，並上傳至Instagram或Facebook打卡，挑戰你的拍照創意。