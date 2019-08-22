親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風白鹿恐襲台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

夏天用小黃瓜敷臉，能又透又亮白？破解3大迷思　敷錯方法會變老！

2019-08-22 23:28聯合報 記者劉小川╱即時報導

夏天到了，總是想找一些清涼消暑的方式美容，才不會讓自己在這又悶又熱的天氣，汗流浹背的保養。

平時大家都習慣用些昂貴的保養品，讓肌膚可以達到想要功效，很多人都會使用蔬果來保養，特別是小黃瓜是大家的最愛，但使用上千萬要小心啊！

能補充水分嗎？

亞洲女性的皮膚大部分都偏黃，所以當心自己會變成真正的黃臉婆，在保養上面就會特別的用心，挑選些價格昂貴的保養品，來滿足自己的保養成效。

因此坊間就流傳用小黃瓜敷臉，也有保濕功效，因為小黃瓜是一個含有比較多水分的蔬菜，的確，洗完臉後貼小黃瓜敷臉，短時間內會感覺肌膚補了水，但很快就又乾燥了。

皮膚科醫生提醒，原因來自小黃瓜切片後，斷面會出現黏稠物，根本無法吸收水分，因此反而越敷越乾。醫生建議，如果想用小黃瓜敷臉，比較好的做法是要榨成汁，可以考慮跟蜂蜜、牛奶調成面膜敷臉，這才會有保濕功效。

能讓肌膚彈潤美白

夏天最害怕是紫外線對我們肌膚的摧殘，想說到了冬天，皮膚就能自然的白回來，然而這樣的惡性循環，讓肌膚一次一次的傷害，漸漸地你會發現，想要白回來，並不是一件簡單的事情。

又有傳言，用小黃瓜切片來敷臉，可以幫助肌膚美白，其實醫生就強調，小黃瓜確實有維他命C，但卻無法被皮膚吸收，所以根本沒效，另外小黃瓜具有光敏性特質，如果敷完臉後，沒有清洗乾淨，到時候曬到太陽，反而會越曬越黑。

能讓細紋說掰掰？

坊間傳出小黃瓜內含有黄瓜酶，可以促進人體的新陳代謝，所以用小黃瓜切片敷臉，可以將皺紋舒展開來，還能達到滋潤肌膚的效果。

但醫生提醒，直接用小黃瓜切片敷臉，反而可能因為無法吸收，讓臉部更乾燥，最後反而增加細紋，而且新鮮蔬果敷臉，容易讓皮膚出狀況，使用上要特別謹慎。

夏天就要用小黃瓜敷臉？小心臉部敷出問題。圖／摘自 pexels
夏天就要用小黃瓜敷臉？小心臉部敷出問題。圖／摘自 pexels
分享
小黃瓜敷臉，到底對皮膚好不好？圖／摘自 pexels
小黃瓜敷臉，到底對皮膚好不好？圖／摘自 pexels
分享

美白紫外線

相關新聞

小米開學季23日開跑！明星商品狂降2千 智慧家電推新品

2019-08-22 20:42

搭帆船遊四萬十川、大吃稻草烤鰹魚！4種高知必玩的體驗活動

2019-08-22 21:47

吃飯、喝飲料通通不用錢！箱根YUTOWA溫泉飯店 還有光影大浴池可以泡湯

2019-08-22 19:55

嘉裕西服打破傳統成立Halfme共享電商 讓人輕鬆擁有設計師服飾

2019-08-22 19:26

大客車駕駛鬧人才荒！需求人數創12年新高

2019-08-22 19:18

芋頭控吃起來！Lady M「芋頭千層蛋糕」這家門市才吃的到

2019-08-22 19:12

抗老＋透白一次滿足 RéVive金緻導入嫩白面膜讓敏感肌也能用

2019-08-22 19:06

義大利超模性感半裸 展現rag & bone丹寧褲的純粹自由

2019-08-22 18:29

大阪環球影城10月1日起「調漲門票」！4人同行「少吃1碗一蘭拉麵」

2019-08-22 18:29

麗莎和卡斯柏、超人力霸王6大人氣卡通大集合 親子放電景點新聖地

2019-08-22 18:21

華航推東南亞航線促銷 商務艙最低14,800元起

2019-08-22 18:13

FENDI全新Nano Baguette包包太可愛 扣在靴上真是時髦放大絕

2019-08-22 18:07

台北毛孩真幸福 有專屬餐點可與毛爸媽共餐

2019-08-22 18:06

科技廠玩跨界！「立萬利X樂天」強強聯手進軍食品業

2019-08-22 17:42

GUCCI重量級新品GRIP腕表復古趣味 8/23這兩家店全球首賣

2019-08-22 17:23

搶救缺工！國產第一台「芋用」專機 芋農明年用得到

2019-08-22 17:14

紙吸管取代塑膠 照傷海龜不利分解

2019-08-22 17:08

坎達爾珍娜的長腿太驚人 搭LONGCHAMP全新包款好時髦

2019-08-22 16:50

歌迷久等了！鄭秀文9月5日為PRADA旋風來台

2019-08-22 16:32

7-11推4款「21風味館」夏季聯名鮮食 台北限定「烤雞蔬食盒餐」

2019-08-22 16:18

田中智把月餅縮小了！ 《幸福微光：郭元益X田中智微縮模型展》8/23起免費看展

2019-08-22 16:10

Gieves & Hawkes新廣告耍帥穿正裝 讓人也想去冰島拍時尚大片

2019-08-22 15:56

少女心的粉紅色陶瓷表圈來了！連夜光都是粉紅色超夢幻

2019-08-22 15:36

全球獨家！林心如、Melody愛鞋 台灣限定款上市

2019-08-22 15:28

韓國IG女王就是威！Lisa搶拎當紅「沙漏包」獨家款

2019-08-22 15:09

站在東西世界之巔的傳奇天籟！迪里拜爾秋季回歸

2019-08-22 15:01

RADO超薄新表配色美翻 網友：全套都想收藏

2019-08-22 14:57

台北101美食街質感UP 從美國紅回台灣「功夫茶」獨家店等11家美食新鮮報到

2019-08-22 14:55

貓小姐Ms.Cat、黃色書刊獨家無痕壁貼 陪你輕鬆打造居家生活

2019-08-22 14:38

影／台灣首次無人機群飛競賽 南科廣發英雄帖

2019-08-22 14:36

【即時短評】石虎事件看「差不多文化」蔓延至觀光局？

2019-08-22 14:23

副會長朴敘俊登大螢幕驅魔 歐巴超帥穿搭亮點在這

2019-08-22 14:00

「孫紅茶行」獲頒全球紅茶唯一、最高榮譽「水晶獎」

2019-08-22 12:54

「圓山密道」9月1日起開放！1天6場次 百元即可揭密

2019-08-22 12:30

遠東全家福台北outlet展售 服飾、寢具全面零碼出清

2019-08-22 10:47

看美人魚、吃松阪牛、還可以當忍者！日本三重不只「伊勢神宮」好玩

2019-08-21 22:56

辣妹登場！來六福水樂園「水蛇日」秀腰身 門票只要199

2019-08-21 21:59

台北101頂級珠寶腕錶大賞 體驗式展覽吸引千禧世代族群

2019-08-21 20:41

每天眨眼超過1萬次！眼睛最容易顯老 最新科技就要用「魚子」保養

2019-08-21 20:17
看更多

熱門文章

「穿心颱」太聳動 氣象專家：路徑預測圖被錯誤詮釋

2019-08-22 07:25

白鹿颱風暴風圈周六觸台 一張圖看未來四天降雨熱點

2019-08-22 21:21

白鹿颱風增大漸逼台 最快明天發布海陸警

2019-08-22 14:07

開開停停！捷運板南線月台擠爆 北捷：軌道訊號出現異常

2019-08-22 09:24

「圓山密道」9月1日起開放！1天6場次 百元即可揭密

2019-08-22 12:30

媽媽上網求助沖繩哪買腸病毒藥 網友大罵：危害整班機

2019-08-22 12:56

輕颱白鹿持續變快增大 周五海、陸警恐接力發布

2019-08-22 11:16

白鹿將撲台？ 專家：花東首當其衝、南部當心這時間風雨

2019-08-22 11:29

天生相剋？職場上最不對盤的生肖組合

2019-08-22 10:24

淡海輕軌2024年開進淡水老街 將採人車混合行駛

2019-08-22 13:40

近9成糖友血糖血壓血脂沒達標 併發症風險狂飆15%

2019-08-22 16:30

氣象局：輕颱白鹿撲台機率高 周五東半部南部就有風雨

2019-08-22 09:20

台鐵汐科到南港站列車大誤點 影響5506人

2019-08-22 08:11

彭啟明：輕颱白鹿東部登陸地點不同 風雨也會有差異

2019-08-22 09:00

輕颱白鹿擴大路徑南修？氣象局：登陸範圍警報時間不變

2019-08-22 22:00

圓山飯店密道開放了！9月1日起每天6時段導覽每人100元

2019-08-22 11:35

白鹿明發海陸警！暴風圈周六上午觸陸 台東登陸機率增

2019-08-22 20:47

台灣買金飾美國刷退 他讚好市多太佛心引網友論戰

2019-08-22 16:40

【即時短評】石虎事件看「差不多文化」蔓延至觀光局？

2019-08-22 14:23

一張圖看各國預測 白鹿恐成近兩年首個中心登陸颱風

2019-08-22 10:02

「孫紅茶行」獲頒全球紅茶唯一、最高榮譽「水晶獎」

2019-08-22 12:54

艾薇兒「怪病」是被小如沙的牠咬一口 台灣有人中鏢過

2019-08-22 19:21

憂颱風影響 雲林文旦搶收親友都動員

2019-08-22 11:38

集集彩繪列車石虎挨批 設計師江孟芝同意全部塗掉

2019-08-22 10:44

常腹瀉不以為意 竟是卵巢癌末期

2019-08-22 00:08

具惠善控老公嫌乳頭不夠性感 整型醫：愛自己更重要

2019-08-22 18:23

嚇！老翁右耳重聽 竟是耳內長滿菜花

2019-08-22 11:42

颱風白鹿加速移動 最快23日清晨海警下午陸警

2019-08-22 19:04

鄰居微笑打招呼媽媽悶回一句話 網友感慨：看了好悲傷

2019-08-22 14:51

國家為每名失能者加派家庭醫師 蔡英文邀醫界響應

2019-08-22 15:01

影／巧克力計劃！檳榔園改種可可 青農開創新產業

2019-08-22 12:09

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／我最痛恨升學主義

2019-08-22 06:00

【生活點滴】思微兒／舊衣記事

2019-08-22 06:00

【我見我思】莫沁／請給他們肯定的笑容

2019-08-22 06:00

影／原住民狩獵自主里程碑 花蓮銅門部落族人今獲獵人證

2019-08-22 13:39

動物園犀牛背上出現姓名 遊客用指甲刻字遭撻伐

2019-08-22 11:02

華航推東南亞航線促銷 商務艙最低14,800元起

2019-08-22 18:13

吃奇異果減肥、水果該飯前還後吃？營養師解密

2019-08-22 20:25

小米開學季23日開跑！明星商品狂降2千 智慧家電推新品

2019-08-22 20:42

家樂福與台糖合作 併原台糖賣場重新出發

2019-08-22 10:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top