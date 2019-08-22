夏天用小黃瓜敷臉，能又透又亮白？破解3大迷思 敷錯方法會變老！

2019-08-22 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



夏天到了，總是想找一些清涼消暑的方式美容，才不會讓自己在這又悶又熱的天氣，汗流浹背的保養。

平時大家都習慣用些昂貴的保養品，讓肌膚可以達到想要功效，很多人都會使用蔬果來保養，特別是小黃瓜是大家的最愛，但使用上千萬要小心啊！

能補充水分嗎？

亞洲女性的皮膚大部分都偏黃，所以當心自己會變成真正的黃臉婆，在保養上面就會特別的用心，挑選些價格昂貴的保養品，來滿足自己的保養成效。

因此坊間就流傳用小黃瓜敷臉，也有保濕功效，因為小黃瓜是一個含有比較多水分的蔬菜，的確，洗完臉後貼小黃瓜敷臉，短時間內會感覺肌膚補了水，但很快就又乾燥了。

皮膚科醫生提醒，原因來自小黃瓜切片後，斷面會出現黏稠物，根本無法吸收水分，因此反而越敷越乾。醫生建議，如果想用小黃瓜敷臉，比較好的做法是要榨成汁，可以考慮跟蜂蜜、牛奶調成面膜敷臉，這才會有保濕功效。

能讓肌膚彈潤美白？

夏天最害怕是紫外線對我們肌膚的摧殘，想說到了冬天，皮膚就能自然的白回來，然而這樣的惡性循環，讓肌膚一次一次的傷害，漸漸地你會發現，想要白回來，並不是一件簡單的事情。

又有傳言，用小黃瓜切片來敷臉，可以幫助肌膚美白，其實醫生就強調，小黃瓜確實有維他命C，但卻無法被皮膚吸收，所以根本沒效，另外小黃瓜具有光敏性特質，如果敷完臉後，沒有清洗乾淨，到時候曬到太陽，反而會越曬越黑。

能讓細紋說掰掰？

坊間傳出小黃瓜內含有黄瓜酶，可以促進人體的新陳代謝，所以用小黃瓜切片敷臉，可以將皺紋舒展開來，還能達到滋潤肌膚的效果。