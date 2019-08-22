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秋冬大勢唇色要吃胡蘿蔔、豆沙 蘭蔻「鑽石霧光唇膏」免唇刷也能補妝

2019-08-22 22:14聯合報 記者劉小川╱即時報導

有看過彷彿「鑽石切割」造型的唇膏嗎？美妝保養品牌蘭蔻推出全新「絕對完美鑽石霧光唇膏」，脣膏以「鑽石切割」切面，讓女人不用唇刷，就能完美畫上唇妝，多面向的切割面，讓上唇妝簡單勾勒唇線、暈染唇彩。蘭蔻也揭露秋冬大勢的唇色，女人快筆記，叫要吃胡蘿蔔或豆沙。

唇膏是每個女人的隨身時尚配件。對於上唇膏，為了讓色彩更飽和、鮮明，通常會選擇唇刷來輔助，但有時就是無法拿出唇刷來，就需要一支上唇零死角的完美唇膏。

蘭蔻推出專櫃史上首支「鑽石切割」絕對完美鑽石霧光唇膏，幫妳解決畫唇妝的困擾，不用輔助工具，每個角度都能完美呈現。

蘭蔻絕對完美鑽石霧光唇膏共推出15色，其中最推薦的大勢色就是#02胡蘿蔔色，而且是滋潤版，乾唇也不用怕；另一款大陸小紅書瘋傳的是#03玫瑰粉豆沙色，根本就是溫柔小姊姊。

喜愛顯白的人，可以選#473漿果梅子色，也是韓妞的最愛，而#274泰奶色，從春天預計會紅到秋冬。

絕對完美鑽石霧光唇膏還特別添加，蘭蔻頂級抗老成份「普拉絲鏈Pro-Xylane」、玫瑰修護精油，加強秋冬季容易發乾的季節，不只保濕，更是保養型的唇膏，不顯唇紋不乾燥，秋冬季使用也不起乾皮。

絕對完美鑽石霧光唇膏更奢華的關鍵成分則是「碧璽」，碧璽為昂貴的寶石，添加在唇膏內，微量礦物能量，讓唇膏上色後，更透出明亮光澤度，讓所有愛美女性找到屬於自己的潮流唇色。

蘭蔻「絕對完美鑽石霧光唇膏」共15色／1,150元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻「絕對完美鑽石霧光唇膏」共15色／1,150元。圖／蘭蔻提供
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蘭蔻「絕對完美鑽石霧光唇膏」#02胡蘿蔔色試色。記者劉小川／攝影
蘭蔻「絕對完美鑽石霧光唇膏」#02胡蘿蔔色試色。記者劉小川／攝影
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蘭蔻「絕對完美鑽石霧光唇膏」#03玫瑰粉豆沙色試色。記者劉小川／攝影
蘭蔻「絕對完美鑽石霧光唇膏」#03玫瑰粉豆沙色試色。記者劉小川／攝影
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蘭蔻「絕對完美鑽石霧光唇膏」共15色／1,150元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻「絕對完美鑽石霧光唇膏」共15色／1,150元。圖／蘭蔻提供
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蘭蔻「絕對完美鑽石霧光唇膏」#473顯白漿果梅子色試色。記者劉小川／攝影
蘭蔻「絕對完美鑽石霧光唇膏」#473顯白漿果梅子色試色。記者劉小川／攝影
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蘭蔻「絕對完美鑽石霧光唇膏」全15色試色。記者劉小川／攝影
蘭蔻「絕對完美鑽石霧光唇膏」全15色試色。記者劉小川／攝影
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蘭蔻唇彩抗老

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