搭帆船遊四萬十川、大吃稻草烤鰹魚！4種高知必玩的體驗活動

2019-08-22 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



位於日本四國南邊的高知縣，擁有一年四季黑潮暖流帶來的新鮮漁獲，同時也因縣內高佔比的森林面積孕育出了無數的清流。得天獨厚的自然資源也造就了獨一無二的旅遊體驗方式，包括美味的鰹魚稻草燒、天日鹽，還有四萬十川帆船、土佐和紙DIY等活動，都值得旅客細細品味。

【鰹魚稻草燒】

高知縣是全日本鰹魚使用量最高的縣，整條鰹魚不只魚肉，連內臟都被做成「酒盜」下酒菜，柴魚片加工也都是縣內重要產業。然而高知縣最著名的特色美食即是以稻草大火燒烤外皮焦香，魚肉鮮嫩的炙燒鰹魚，又稱鰹魚半敲燒。搭配青蔥蒜片、紫蘇葉食用，最道地的吃法為簡單的鹽味。

【天日鹽】

高知縣得天獨厚的地理環境造就天然的製鹽法，天日鹽使用百分之百太平洋海水及太陽能，經過無數次蒸發水份提高鹽的濃度，最後進入溫室結晶。沾著鮮蔬水果食用，備感甘甜。旅客在太平洋畔的製鹽廠，可參觀製鹽過程、溫室採收及選別裝罐體驗，還會提供沾鹽小黃瓜試吃，亦可體驗鹽滷去角質。體驗後可帶回一瓶天日鹽

【四萬十川帆船】

四萬十川是日本最後的清流，遼闊的河道及特殊景觀沈下橋構成壯麗美景。除了屋型船外，亦可體驗當地俗稱「舟母」的帆船。舟母早期作為運送火柴以及外來物資的交通工具，至今僅剩無幾，搭乘簡單的木造船前進，更可以近距離感受四萬十川的美景。

【土佐和紙DIY手漉體驗】