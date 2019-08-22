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小米開學季23日開跑！明星商品狂降2千 智慧家電推新品

2019-08-22 20:42聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

小米今天除了發表旗艦機小米9T Pro之外，還同步亮相了新款智慧家電：米家空氣淨化器Pro、米家LED智慧檯燈1S，以及降噪版的小米藍牙項圈耳機。同時為了因應暑假進入尾聲，8月23日至8月28日將推出為期一週的「小米開學季」活動，除了開賣家電與耳機新品外，還推出多項超值降價與現金券優惠，並幫學生設計了限定套裝優惠組合，為新學期做好萬全準備。

新款米家空氣淨化器Pro擁有全新空氣增壓系統，具有高達500m³/h的CADR值，獨特塔式設計，讓空間迅速形成360度循環，更有效吸附灰塵、PM2.5、甲醛等物質。正面使用全新OLED顯示螢幕，可顯示完整空氣資訊，螢幕邊緣還新增了綠、橙、紅三色人性化環燈設計，亦支援米家App智慧控制，用戶可即時查看家中空氣品質變化。

米家LED智慧檯燈1S則是保留前一代檯燈經典造型，但在光通量、中心照度值、顯色指數都大幅升級，預設4種照明模式，滿足不同場景的照明需求。更棒的是，可同時支援米家App和Apple HomeKit，輕鬆透過小愛同學與Siri進行語音操控。

為讓用戶更了解小米智慧家庭的應用與體驗，小米首度於購物行商場舉辦巡迴體驗。將在8月29日至9月8日於桃園台茂購物中心B2樓，以及於9月11日至9月29日於台北三創生活園區1樓，推出為期一個月的「小米智慧家庭展」，以情境式體驗與互動遊戲讓消費者感受小米產品的特色與智慧家電的便利，現場拍照上傳還有機會獲得小米智慧家庭產品或小米9T Pro等多項大獎。

此外，小米致力於發展新零售模式，2019上半年度小米於台灣市場線下實體門市營業額較2018年同期增長高達81%。除了宣布下半年會在台北、苗栗、台中、台南、屏東新開實體門市，今年底前更將攜手新光三越百貨，於台北南西店、台中中港店、台南新天地店開設3家小米專賣店，觸及更多元的用戶客群。

米家LED智慧檯燈1S，建議售價995元。記者黃筱晴／攝影
米家LED智慧檯燈1S，建議售價995元。記者黃筱晴／攝影
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小米藍牙項圈耳機降噪版，建議售價2,395元。圖／小米台灣提供
小米藍牙項圈耳機降噪版，建議售價2,395元。圖／小米台灣提供
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米家空氣淨化器Pro，建議售價6,895元。記者黃筱晴／攝影
米家空氣淨化器Pro，建議售價6,895元。記者黃筱晴／攝影
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小米推出新品米家空氣淨化器Pro、米家LED智慧檯燈1S、小米藍牙項圈耳機降噪版...
小米推出新品米家空氣淨化器Pro、米家LED智慧檯燈1S、小米藍牙項圈耳機降噪版，將於8月23日正式開賣。圖／小米台灣提供
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