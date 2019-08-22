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吃飯、喝飲料通通不用錢！箱根YUTOWA溫泉飯店 還有光影大浴池可以泡湯

2019-08-22 19:55聯合報 記者陳睿中╱即時報導

位於箱根強羅的「箱根YUTOWA」溫泉飯店，自8月11日正式開幕。飯店內除了有飯店房型及公寓式房型之外，還區分有3種不同的旅行風格。其中更提供「全包式」住宿專案，不論是餐廳正餐或是飲品，通通都是「免費享用」，讓旅客可以輕鬆享受富士山美景與溫泉洗禮。

距離東京約1～2小時車程的箱根，擁有溫泉、湖泊、紅葉等旅遊元素，乃是日本知名的旅遊聖地。新開幕的「箱根YUTOWA」溫泉飯店，以年輕世代及家族為主要目標客群，除了豐富充實的公共空間外，並規劃有飯店房型及公寓式房型，為強羅地區第一個公寓式房型的飯店，且客房內擁有私人景觀源泉溫泉湯池。

飯店內的住宿區域，由東棟、西棟及公寓式房型棟等3個主要建築物所構成，展現三種渡假風格。在「SPA露臺庭園」與「藏書閣」兩處公共空間，皆開放房客可以自行使用。木造搭建而成的SPA露臺庭園，設有自家源泉的足湯及營火；藏書閣則收藏了約700本書藏，讓每個人都能在各自喜歡的空間度過悠閒時光。

箱根YUTOWA提供有附早晚餐的「全包式」住宿專案，不僅是餐廳內用的正餐之外，SPA露臺庭園的飲料吧也都免費暢飲。入住期間不用擔心任何追加費用。館內還有光影變化演出的溫泉大浴場及私人風呂，適合不同旅人安排適合自己的度假方式。旅客另外也可利用小田急電鐵推出的「箱根周遊券」自由乘坐箱根登山電車、箱根空中纜車、箱根海賊觀光船等交通設施。

箱根 YUTOWA

地址：〒250-0408 神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-27

「箱根YUTOWA」溫泉飯店甫於8月11日正式開幕。圖／業者提供
「箱根YUTOWA」溫泉飯店甫於8月11日正式開幕。圖／業者提供
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SPA露臺庭園提供有足湯供房客使用。圖／業者提供
SPA露臺庭園提供有足湯供房客使用。圖／業者提供
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箱根YUTOWA規劃有飯店房型及公寓式房型，為強羅地區第一個公寓式房型的飯店。圖...
箱根YUTOWA規劃有飯店房型及公寓式房型，為強羅地區第一個公寓式房型的飯店。圖／業者提供
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會有光影變化演出的溫泉大浴場。圖／業者提供
會有光影變化演出的溫泉大浴場。圖／業者提供
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旅客可以在SPA露臺庭園盡情放鬆。圖／業者提供
旅客可以在SPA露臺庭園盡情放鬆。圖／業者提供
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溫泉SPA

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