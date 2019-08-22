嘉裕西服打破傳統成立Halfme共享電商 讓人輕鬆擁有設計師服飾
台灣老字號的嘉裕西服，不只經營傳統的男性西服市場，更代理了Giorgio Armani等知名時尚品牌來台，拓展消費市場。而今年是品牌成立以來的50周年，在站穩男裝領域腳步後，把觸角延伸到高級女裝、袋包，同時也為培植台灣傑出的設計師，在今年成立Halfme共享電商。
嘉裕西服成立50周年，為了企業轉型，同時也能回饋社會，因此整合資源創立共享電商Halfme，其目的就是希望打造一個讓設計師盡情揮灑創、讓消費者感受時尚新知的共享平台，目前超過20家簽約設計師與寄售廠商的進駐，包括了吳日云、 潘怡良等人。透過嘉裕西服3D樣衣技術，從設計到上市可以節省30%~50%的生產時間，設計師們能在線上系統完成打版、修改，以及實穿效果模擬後，資料直接傳輸工廠進行生產。Halfme將以每兩週一次主題新品上架，讓時尚更快速即時。
同時，嘉裕西服還為了整合線上與線下服務一條龍的模式，投資改裝原有的品牌復興旗艦門市，打造了Halfme全台首家實體概念店，陳列最新主題商品、不定期設計師主題展覽等。而走過50年的嘉裕西服，也不忘擁抱年輕市場，在成立共享電商前，就運用線上量測系統、大數據身形分析，以及雲端布料資料庫，從2016年開創以年輕、時尚、平價為訴求的自有品牌Carnival Generation（CG），並首創線上量身訂製服務，讓消費者於網頁輸入個人身高、體重、腰圍，並自行選配顏色、面料、版型，即可快速擁有個人風格的訂製西裝，大幅領先業界。
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