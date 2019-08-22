嘉裕西服打破傳統成立Halfme共享電商 讓人輕鬆擁有設計師服飾

2019-08-22 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



台灣老字號的嘉裕西服，不只經營傳統的男性西服市場，更代理了Giorgio Armani等知名時尚品牌來台，拓展消費市場。而今年是品牌成立以來的50周年，在站穩男裝領域腳步後，把觸角延伸到高級女裝、袋包，同時也為培植台灣傑出的設計師，在今年成立Halfme共享電商。

嘉裕西服成立50周年，為了企業轉型，同時也能回饋社會，因此整合資源創立共享電商Halfme，其目的就是希望打造一個讓設計師盡情揮灑創、讓消費者感受時尚新知的共享平台，目前超過20家簽約設計師與寄售廠商的進駐，包括了吳日云、 潘怡良等人。透過嘉裕西服3D樣衣技術，從設計到上市可以節省30%~50%的生產時間，設計師們能在線上系統完成打版、修改，以及實穿效果模擬後，資料直接傳輸工廠進行生產。Halfme將以每兩週一次主題新品上架，讓時尚更快速即時。