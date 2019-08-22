大客車駕駛鬧人才荒！需求人數創12年新高

2019-08-22 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



大客車駕駛鬧人才荒！勞動部勞動力發展署今指出，根據「台灣就業通」今年7月統計資料顯示，「大客車駕駛人員」為運輸及倉儲業最急需的人才，求才人數達1358人，創2006年來同期新高紀錄，且根據業者薪資資料，大客車駕駛月薪資上看75K。

據台灣就業通資料庫顯示，今年7月各公立就業服務機構新登記求職人數6萬8909人，較6月增幅10.08%；新登記求才人數為10萬3338人，較6月減幅3.71％，相當於平均每位求職者有1.5個工作機會。

發展署表示，行業別部分，受惠於暑假旅遊旺季需求，7月運輸及倉儲業新登記求才人數為3041人，創近12個月以來新高，職缺月增幅達48.2％，其中最急需人才是「大客車駕駛人員」，新登記求才人數達1358人，創下自2006年以來同月新高紀錄。

發展署指出，在「大客車駕駛人員」供不應求的情形下，約有5成5的廠商開出最高薪資超過6萬元的高薪搶才，目前統聯客運、指南汽車客運、中興大業巴士、大有巴士、國光客運均大規模徵才，其中中興大業巴士徵求30位駕駛員，月薪高達5萬5000到7萬5000元，指南汽車客運除薪資上看7萬5000元，也釋出稽訓課人員、採購助理、車輛設計製圖工程師、軟體工程師、電動客車電機整合專案主管等各式職缺。

此外，電子商務平台經濟興起，今年上半年電子購物業營業額創歷年同期新高，加上中秋送禮需求下宅配量大增，物流業亦掀起徵才潮，新竹物流、統一速達、台灣順豐速運、便利帶、嘉里大榮物流等均在積極徵才，其中「便利帶」看好機車物流的潛力，招募的機車外務月薪上看50K。

值得留意的是，這波趨勢也帶動餐飲業的外送商機，除了麥當勞、肯德基、必勝客、大苑子、樂法美食大量徵求外送人員外，美食外送平台富胖達(foodpanda)招募營運部專員、業務人員、行政總務人員、行銷企劃人員等各式職缺。