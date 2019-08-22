芋頭控吃起來！Lady M「芋頭千層蛋糕」這家門市才吃的到

2019-08-22 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



來自紐約的精品級甜點品牌Lady M，台中首店終於來了！8/23在新光三越中港店1樓登場，除了開賣多款經典暢銷口味，主廚還研發芋控最愛的台中限定口味「芋頭千層蛋糕」。開幕首日祭出前200名於門市消費滿500元的顧客，憑發票贈精品氣球㇠顆，並推出台中限定款的帆布保冷袋。

選用台中在地芋頭，Lady M門市限定款「芋頭千層蛋糕」，選擇芋香十足且口感鬆軟的大甲檳榔心芋頭，堅持不添加芋頭精，保留其原本天然象牙白，展現在地食材的原色原味。主廚特製綿密滑順的芋頭卡士達，每㇐口都吃得到實實在在的芋頭顆粒。此外，為慶祝開設中部首間門市，Lady M除了推出獨家口味，8/23至8/31提供限量80組，任選四片蛋糕加帆布保冷袋享1,399元的優惠；9/1開始，買兩片蛋糕可用399元加購帆布保冷袋(原價599元)，數量有限售完為止。