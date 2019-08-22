義大利超模性感半裸 展現rag & bone丹寧褲的純粹自由

2019-08-22 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



rag & bone邀請了義大利超模Bianca Balti與和滾石樂團主唱Mick Jagger的兒子James Jagger，共同演繹8月份的Photo Project，Bianca自在半裸，露出性感健康的美好曲線，展現丹寧褲貼身舒適的純粹美。

Bianca Balti在2006春夏季首度為rag & bone走秀，此後成為各品牌選用的時裝秀、影音或平面廣告模特兒，rag & bone創辦人暨首席品牌長Marcus Wainwright表示，經過這麼多年可以再度合作真的很棒，而Bianca代表著rag & bone女性的縮影，即是一種非常真實與原創的精神。

因此品牌也將此精神以影像呈現，用360度環繞畫面的拍攝方式，來展現rag & bone丹寧褲在任何角度都貼合身型的美，而丹寧褲也正是品牌的經典暢銷單品。Bianca在影像中穿著低腰、中腰、高腰與超高腰等各式剪裁，低腰Dre褲型以合身款的Boyfriend Jeans為雛型，中腰褲包括窄管Cate與更為寬鬆舒適的Rosa Boyfriend Jeans，Nina與Maya則是高腰褲的名稱；正流行的超高腰褲款，以直筒褲、寬褲的Ruth為代表，本季則是新增Jane高腰煙管褲，每一款丹寧褲都以女性的名字命名，也象徵不同個性。

與Bianca Balti一起演繹全新Photo Project的演員James Jagger，則展現都會男性的優閒簡淨，全系列形象廣告都散發出簡約、輕鬆的氛圍，有秋日午後的清爽，以白、藍、灰、黑為主調的色彩，也顯得沉靜舒適。

█rag & bone Bianca Balti 影片:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=VaeDzoiA_rA

█rag & bone James Jagger影片: