麗莎和卡斯柏、超人力霸王6大人氣卡通大集合 親子放電景點新聖地

2019-08-22 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



新光三越台北南西店8/22至9/16於一館9F舉辦「夏日偶像派對」特展，集結6大超人氣卡通角色，包括法國人氣繪本「麗莎和卡斯柏」、來自俄羅斯的國民吉祥物「大耳查布」、日本繪本主角「達洋貓」、卡通動畫「PINGU企鵝家族」，以及來自日本、真人特攝「英雄超人力霸王」與台灣文創品牌「Foufou BUNNY」等，打造其專屬場景，讓熱愛童趣主角的民眾一次捕獲6大人氣主角。

各角色人物的故事場景，包括從日本引進超人力霸王3D錯覺藝術造景，讓消費者共同進入戰鬥場景，像是超人力霸王傑洛共同對抗邪惡的貝利亞，還有從書中走出來的達洋貓。另外新光三越台北南西店8/30起還有獨家

首次在台北曝光的4公尺高的超人力霸王貝利亞之爪。還有將每個角色的主題場景、故事世界觀與解謎遊戲結合，推出親子密室解謎遊戲。

「夏日偶像派對」特展活動期間每周六、日舉辦角色特別裝扮舞台，消費者購買指定角色DRESS CODE獨家限量商品包（價格350元）即可參加與角色人偶互動，周末還可體驗角色黏土及拼豆DIY，獨家與「Sweet Dream手作甜點飾品」小米老師合作，將「Pingu」及「麗莎和卡斯柏」結合黏土甜點飾品。目前兒童界火紅的拼豆DIY活動，這次夏日偶像派對共推出超過10款造型。可說是父母安排孩子周末活動的好去處。

此外，新光三越台北南西店推出了兩款福袋商品，除了有超值福袋500元以外，單筆不限金額發票即可以49元加價購大耳查布的絨毛手機座(市價420元)，或是以99元加價購麗莎和卡斯柏的靠枕(市價1280元)，數量有限送完為止，現場還有多樣獨家周邊商品，讓粉絲蒐集。

2019夏日偶像派對

日期 : 2019/8/22～9/16