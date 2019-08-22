華航推東南亞航線促銷 商務艙最低14,800元起
近年來東南亞成了新興的旅遊勝地，看準觀光商機，華航針對曼谷、馬尼拉、胡志明、河內等城航線，推出商務艙短期促銷活動，來回未稅價位最低14,800元起。此外，高雄飛上海、杭州、廈門皆有優惠，未稅4,500元起。
充滿熱帶氣息的東南亞，向來受到許多旅客喜愛，華航針對曼谷、馬尼拉、胡志明、河內等航線，推出商務艙短期促銷活動，其中，票價最低為台北飛馬尼拉，來回未稅價格14,800元起。另台北飛曼谷來回最低18,800元起，台北飛河內、胡志明市則是19,800元起。出發時間為8月25日到明年1月17日之間，有期間限制，需先確認時間。
除了東南亞外，華航針對高雄飛上海、杭州、廈門航線推出優惠，來回未稅票價介於4,500元到6,300元之間，出發日期為9月6日到9月12日間、9月26日到10月4日間。需留意的是，航線售價不適用與其他航點互搭，機票開立後若要改訂位，需重新計價，並且按照票規收取改票手續費，旅客需特別注意。
此外，華航與三井outlet合作，即日起到明年3月31日間，到三井旗下日本outlet及購物設施，憑華航專屬的QRCode，就可以到服務中心換取小禮物日本製休族時間，還可享有專屬購物折扣。
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