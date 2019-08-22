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FENDI全新Nano Baguette包包太可愛 扣在靴上真是時髦放大絕

2019-08-22 18:07聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

經典Baguette手袋復出後，FENDI在秋冬推出了更小的精巧尺寸，並且以「這不是迷你款，而是Nano Baguette！」的任性自成系列，相當符合年輕女孩的自我主張，設計鍊帶、扣環、背扣，不僅可以一次配襯多個，還可以扣在靴款上耍時髦，靈活精巧。

Silvia Venturini Fendi在1997年設計的經典Baguette包款，在今年重出江湖，實用、幾何輪廓的手袋，以法國長棍麵包為名，取其夾在手臂下的瀟灑形象，散發不經意的優雅，曾在熱門影集「慾望城市」中入戲，是莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）在劇中選用的包款，風靡一時，延續其經典元素打造的Baguette備有2個尺寸，秋冬時節推出更為小巧有趣的Nano Baguette。

Nano Baguette調整了Baguette包款的比例，保有獨特風格，展現出FENDI就愛玩創意的態度。Nano Baguette小包針對千禧世代的品味誕生，小巧有型也承襲了品牌的皮革工藝，充滿穿搭的樂趣，備有可拆式細鏈帶可以斜背，或是以背扣方式搭配其他包款，甚至別在靴子上展現個人穿搭創意。包款材質包括牛皮、鱷魚皮、水貂毛等，顏色則以白、粉、黃等輕盈色系或是FENDI經典Logo等作為表現。

FF logo款Nano Baguette，售價21,600元。圖／FENDI提...
FF logo款Nano Baguette，售價21,600元。圖／FENDI提供
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棕色水貂毛Nano Baguette，售價39,000元。圖／FENDI提供
棕色水貂毛Nano Baguette，售價39,000元。圖／FENDI提供
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白色漆皮Nano Baguette，售價20,800元。圖／FENDI提供
白色漆皮Nano Baguette，售價20,800元。圖／FENDI提供
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黃色Nano Baguette，售價20,800元。圖／FENDI提供
黃色Nano Baguette，售價20,800元。圖／FENDI提供
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Nano Baguette背扣可搭配在包款或鞋履上成為時髦裝飾。圖／FENDI提...
Nano Baguette背扣可搭配在包款或鞋履上成為時髦裝飾。圖／FENDI提供
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FENDI全新Nano Baguette包包輪廓輕巧可愛。圖／FENDI提供
FENDI全新Nano Baguette包包輪廓輕巧可愛。圖／FENDI提供
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Nano Baguette有多款背法，可依不同穿搭自由揮灑。圖／FENDI提供
Nano Baguette有多款背法，可依不同穿搭自由揮灑。圖／FENDI提供
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FENDI

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