FENDI全新Nano Baguette包包太可愛 扣在靴上真是時髦放大絕

2019-08-22 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



經典Baguette手袋復出後，FENDI在秋冬推出了更小的精巧尺寸，並且以「這不是迷你款，而是Nano Baguette！」的任性自成系列，相當符合年輕女孩的自我主張，設計鍊帶、扣環、背扣，不僅可以一次配襯多個，還可以扣在靴款上耍時髦，靈活精巧。

Silvia Venturini Fendi在1997年設計的經典Baguette包款，在今年重出江湖，實用、幾何輪廓的手袋，以法國長棍麵包為名，取其夾在手臂下的瀟灑形象，散發不經意的優雅，曾在熱門影集「慾望城市」中入戲，是莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）在劇中選用的包款，風靡一時，延續其經典元素打造的Baguette備有2個尺寸，秋冬時節推出更為小巧有趣的Nano Baguette。