台北毛孩真幸福 有專屬餐點可與毛爸媽共餐

2019-08-22 18:06 聯合新聞網 有故事／提供



麥克噗優於友善業者台北北投雅樂軒酒店用餐。有故事／提供 分享 facebook

台北市動保處今天舉行「臺北動物友善毛其林餐廳推薦記者會」，共推薦26家毛其林餐廳，這些餐廳除了毛爸媽可享受美食之餘，也提供毛孩專屬餐點。記者會中，網紅名犬「麥可」、「噗優」及「一直是晴天」的店狗「阿魯」大啖美食，高興不已。

獸醫師杜青蓉於會中表示，毛孩的飲食跟人類一樣，也要少油少鹽、清淡、多纖維，不能吃葡萄、蔥、大蒜。米飯不用多，可吃地瓜、洋芋，多纖又有澱粉。

會中五家毛孩餐廳介紹了招牌毛孩美食；

「一直是晴天」提供「時蔬牛小排飯」，食材包括：牛小排、紅蘿蔔、玉米筍、青椒、杏飽菇、水煮蛋、白飯、健康狗零食，店長楊惠琪還提供與獸醫師一同研發的、含益生菌的冰淇淋。

PS BUBU「金屋藏車」提供「安格斯沙朗親子丼」，食材包括：沙朗牛排、綠花椰菜、紅蘿蔔、蛋、香米，負青人李佳佳強調是以人的標準烹調毛孩特餐。

「寶媽米克斯」提供「狗狗雞肉蔬菜丸」，食材是雞肉、馬鈴薯、花椰菜、紅蘿蔔。

「曜日義式餐酒館」提供「蘋果雞肉燉飯」，食材包括：台梗九號白米、紅蘿蔔、西芹、蘋果、無糖豆漿、雞胸肉，負責人鍾明倫表示是以寵物抗癌餐為主而設計的餐點。

麥克噗優於友善業者曜日義式餐酒館享用餐點。有故事／提供 分享 facebook

台北北投雅樂軒酒店（聚聚樂餐廳）提供「無調和牛肉佐蔬菜」，食材包括牛肉、時蔬，該店公關主任陳怡樺表示，該餐廳提供「寵物住房專案」，當毛爸媽出門時，可供毛孩住宿，並提供前述美食。

另外，臺北市也有多家餐廳提供寵物餐，例如彼克蕾友善咖啡館提供「寵物輕食」；AK12美式小館提供「炭烤雞肉、牛肉混合餐」等。

臺北市也有隱藏版寵物餐店家，凡毛爸媽前往用餐，即免費贈送毛孩點心，包括鄰居家Next Door、品藏早午餐、貳樓（北市各分店）均提供「嫩蛋」；dé PLACE德普雷斯、金烤盃均提供「清燙牛肉」、大毛屋涮涮鍋提供「雞肉吃到飽」。更多其他餐廳請上「臺北毛孩趣旅行」臉書粉絲專頁。

臺北市毛其林餐廳。有故事／提供 分享 facebook

會中，產業發展局局長林崇傑表示，市府一直努力輔導民間業者提供開放空間，讓飼主帶著毛小孩一起進入消費，今年正好滿三年，臺北市已有105家非寵物服務相關的業者參與提供動物友善空間，並提供來店寵物相關服務，部分連鎖業者更增加分店據點，共開放123處店面讓毛爸媽攜帶毛孩進入消費，食衣住行各類業別全面囊括，像是臺北君悅飯店與金普頓酒店等兩家飯店業者、16家交通運輸業者（如大都會客運與台灣大車隊等)、24家一般零售業者（含IKEA、HOLA等），還有佔總店家數63.4%的78家餐飲業等。動保處期望因此讓民眾更加了解動物友善空間與業者特色，同時召募更多業者加入，提供動物友善服務。

隱藏版的毛其林餐廳，可提供免費點心給毛孩們。有故事／提供 分享 facebook

另外，今年動保處協力夥伴：Woodfield 沃菲爾、Decent Rossi、黑鼻子寵物服務有限公司、Uncle Buck 巴克叔叔、嬌聯股份有限公司、小客廳寵物旅館、邦尼是個星球-寵物攝影也有共同參與這次記者會的活動。