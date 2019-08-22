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搶救缺工！國產第一台「芋用」專機 芋農明年用得到

2019-08-22 17:14聯合報 記者侯俐安╱即時報導

台灣農業嚴重缺工，農村常見「千歲團」俯身作業，既吃力也傷身，年輕人更不願返鄉。農委會台中農業改良場成功研發出國產第一台「芋苗種植機」，過去1公頃要6、7人，拖著秧船8小時彎腰逐株種植，遇上寒冬更為辛勞，透過芋苗種植機3人5小時就能完成，其中1人開車、2人坐在後方，省時又省力，最快明年初就能量產。

台灣芋頭以水芋為主要栽培模式，栽培面積約2466公頃，中部地區就占了3分之1，由於種植期在每年11月至隔年3月，傳統以人工逐株種植，費時又耗工，加上正值寒冬更為辛勞。

為減緩芋農減輕種植芋苗的辛勞，有效舒緩農忙期勞動力短缺，台中農改場農業機械研究室博士田雲生參考日本種馬鈴薯、大陸種甘藷葉的農機具，研發改良打造國產第一台芋苗種植機，最快今年底完成技轉、商品化上市，芋農最快明年初就能使用。

台中農改場說明，這台「附掛雙行式芋苗種植機」搭配兩組種植機構及承苗架，可在田間進行破土、開溝、夾放苗、鎮壓赴土與再覆土，承苗架每次可放置2000株芋苗，由兩名操作人員坐在種植機後端，每3秒放1株芋苗在「夾苗爪」，不用再忍受彎腰插植芋苗的勞苦，前方則由一人開車。

台中農改場與大甲農會合作。大甲農會理事主席紀文雄說，種植芋苗最怕的就是寒流來時又冷又辛苦，今年農改場提供場域測試，實驗結果不像過去要彎腰駝背種植，可以輕鬆坐著就好，尤其在極端氣候之下，七到六月時酷熱芋苗，芋頭田需要水分補充，機械式種植能提升保濕功效。

紀文雄說，傳統芋苗種植1公頃約要6、7人，使用機械後每人每天可提高作業效率23％。田雲生換算，過去1人8小時耕作1.3分地，機械3人可做4.8分地，若以1公頃每天8小時6、7人來對比，以機械5小時3人就完成，而且工作也減輕許多。

台中農改場場長李紅曦表示，，芋苗種植機械化可提高栽培意願、擴大產業規模，預估市場需求量約60台以上，創造產值達3000萬元，芋頭採收除了提供鮮食外，加工產品也能創造更高附帶價值，後續將朝「取苗方便性、機體小型化」改善，盼能再提升效率。

農委會台中農業改良場成功研發出國產第一台「芋苗種植機」。記者侯俐安／攝影
農委會台中農業改良場成功研發出國產第一台「芋苗種植機」。記者侯俐安／攝影
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農委會台中農業改良場成功研發出國產第一台「芋苗種植機」。記者侯俐安／攝影
農委會台中農業改良場成功研發出國產第一台「芋苗種植機」。記者侯俐安／攝影
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農改場

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