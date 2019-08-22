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紙吸管取代塑膠 照傷海龜不利分解

2019-08-22 17:08台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

紙吸管恐怕不是利大於弊的選項，推出後遭受到許多批評。（photo by Pixa...
紙吸管恐怕不是利大於弊的選項，推出後遭受到許多批評。（photo by Pixabay）
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吸管真的有比較環保嗎？近年由於受傷海龜的影片瘋傳，激起網民同情心並撻伐塑膠吸管，許多餐飲業因應這波政治正確，紛紛在店內取消供應塑膠吸管，有的餐廳則改提供紙吸管。不久便有批評聲浪指出，這未必真的是個好替代方案，有人認為紙吸管反而不利回收，甚至批評紙吸管一樣可能傷害海龜。

塑膠吸管被揚棄

根據《Atlantic》報導，舊金山等美國數個直轄市，近月來已經禁止使用塑膠吸管，而採用紙吸管作為改善方案。批評聲浪隨即潮湧而來，直指紙吸管是個糟糕的替代方案，流於反消費主義的自我陶醉。

關於塑膠吸管的批評，有垃圾場塞爆、害死動物、堵塞海洋等，被視為一種奢侈品而非必需品。它的使用壽命很短，拔出紙套、喝可樂3分鐘、結束；但用完後會影響很久，它流進海裡能扼殺魚、鳥、海龜、甚至殺人鯨；它分解後變成塑膠微粒，廣佈在食物鏈中。每年有800萬公噸的塑膠流入水域，在我們有生之年，海裡的塑膠總體積將會變得比魚更多。

紙吸管真的環保嗎？

換成紙吸管能解決塑膠大麻煩嗎？可能不多。吸管只佔海洋塑膠垃圾的0.025%，對改善總體問題影響甚微。紙吸管仍算是一次使用性產品，比塑膠強不代表真環保。

製造紙吸管要種棵樹、砍伐它、製紙漿、再壓縮成吸管；運送紙吸管用的是化石燃料；紙吸管不可堆肥也不能回收（跟說好的不同）。金屬吸管確實還不錯環保，但在餐廳裡被偷的比率很高。

根據《太陽報》報導，儘管麥當勞宣稱100%可回收，塑膠吸管在英國分店還是絕跡了。麥當勞移除所有塑膠吸管，改用號稱「友善生態」、但其實並不能回收的紙吸管，現在被酸是「出糗的賣弄」。內部人士聲稱：「不該聽那些綠色行動者的，這些紙吸管會直接進垃圾堆，荒謬且愚昧。」消費者也有不悅的體驗，抱怨紙吸管很難吸，還會溶解在飲料裡。

最終麥當勞決定不提供吸管了，「用嘴唇喝不會製造浪費，人類這樣生活幾十萬年了。」

【更多精采內容，詳見

吸管海龜麥當勞

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