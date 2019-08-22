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坎達爾珍娜的長腿太驚人 搭LONGCHAMP全新包款好時髦

2019-08-22 16:50聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

以骨董旅行箱為靈感來源，兼具旅行的精神，LONGCHAMP在秋冬推出全新的La Voyageuse系列，由形象代言人坎達爾珍娜（Kendall Jenner）拍攝廣告，表現全新手袋的時髦感與功能性，一雙超長美腿超級搶鏡。

LONGCHAMP將於8月27日在全球同步推出La Voyageuse包款，此款手袋的設計是為頻繁旅行的當代女性而設計，設定場景是倥傯的機場大廳中，總有那麼些自信的優雅身影，正在前往下一個目的地，她手中拎著的就是以旅者為名的La Voyageuse，以現下流行的俏皮小手袋輪廓登場，押印LONGCHAMP受歡迎的LGP Monogram圖紋，材質為牛皮，廓型有立體建築的視覺效果。

收納空間充裕的手袋內有硬挺撐板，以錐形鉚釘、歌德式拱門造型皮革將手把固定於手袋之上，此外，靈感源自於骨董旅行箱的皮革套帶，則是La Voyageuse包款的辨識細節，押印了LONGCHAMP標誌並環繞在手袋。面料部分除了黑色、土褐色的平滑小牛皮款式之外，LGP Monogram則推出粉白色牛皮、磚紅色牛皮、米白色牛皮、海軍藍麂皮、黑色漆皮牛皮或黑白相間的毛呢布面等多樣款式。坎達爾珍娜在形象片中身穿七○年代風格的秋冬系列服裝，包括絲質繫帶襯衫、迷你裙，錯落豹紋印花顯耀個性，她探訪LONGCHAMP法國塞格雷小鎮（Segré）工坊的倩影，也收錄在本季形象影片中。

La Voyageuse LGP小托特包，售價35,300元。圖／LONGCHA...
La Voyageuse LGP小托特包，售價35,300元。圖／LONGCHAMP提供
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坎達爾珍娜拍攝全新La Voyageuse手袋形象片。圖／LONGCHAMP提供
坎達爾珍娜拍攝全新La Voyageuse手袋形象片。圖／LONGCHAMP提供
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全新La Voyageuse手袋系列以都會旅行者作為設計理念。圖／LONGCHA...
全新La Voyageuse手袋系列以都會旅行者作為設計理念。圖／LONGCHAMP提供
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La Voyageuse LGP Velours海軍藍斜背包，售價17,900元...
La Voyageuse LGP Velours海軍藍斜背包，售價17,900元。圖／LONGCHAMP提供
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全新La Voyageuse手袋系列以都會旅行者作為設計理念。圖／LONGCHA...
全新La Voyageuse手袋系列以都會旅行者作為設計理念。圖／LONGCHAMP提供
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La Voyageuse LGP黑白色小托特包，售價35,300元。圖／LONG...
La Voyageuse LGP黑白色小托特包，售價35,300元。圖／LONGCHAMP提供
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坎達爾珍娜拍攝全新La Voyageuse手袋形象片，長腿無敵。圖／LONGCH...
坎達爾珍娜拍攝全新La Voyageuse手袋形象片，長腿無敵。圖／LONGCHAMP提供
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坎達爾珍娜演繹La Voyageuse LGP Verni黑色小托特包，售價38...
坎達爾珍娜演繹La Voyageuse LGP Verni黑色小托特包，售價38,400元。圖／LONGCHAMP提供
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La Voyageuse小托特包，售價38,900元。圖／LONGCHAMP提供
La Voyageuse小托特包，售價38,900元。圖／LONGCHAMP提供
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全新La Voyageuse手袋系列以都會旅行者作為設計理念。圖／LONGCHA...
全新La Voyageuse手袋系列以都會旅行者作為設計理念。圖／LONGCHAMP提供
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全新La Voyageuse手袋系列以都會旅行者作為設計理念。圖／LONGCHA...
全新La Voyageuse手袋系列以都會旅行者作為設計理念。圖／LONGCHAMP提供
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