坎達爾珍娜的長腿太驚人 搭LONGCHAMP全新包款好時髦

2019-08-22 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



以骨董旅行箱為靈感來源，兼具旅行的精神，LONGCHAMP在秋冬推出全新的La Voyageuse系列，由形象代言人坎達爾珍娜（Kendall Jenner）拍攝廣告，表現全新手袋的時髦感與功能性，一雙超長美腿超級搶鏡。

LONGCHAMP將於8月27日在全球同步推出La Voyageuse包款，此款手袋的設計是為頻繁旅行的當代女性而設計，設定場景是倥傯的機場大廳中，總有那麼些自信的優雅身影，正在前往下一個目的地，她手中拎著的就是以旅者為名的La Voyageuse，以現下流行的俏皮小手袋輪廓登場，押印LONGCHAMP受歡迎的LGP Monogram圖紋，材質為牛皮，廓型有立體建築的視覺效果。