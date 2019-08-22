7-11推4款「21風味館」夏季聯名鮮食 台北限定「烤雞蔬食盒餐」

2019-08-22 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



7－ELEVEN攜手21風味館，8月26日起推出4款夏季限量聯名輕食。圖／7－ELEVEN提供 分享 facebook

夏天太熱容易沒胃口，又怕吃太多容易胖，低卡減醣料理正夯！7－ELEVEN指出，消費者對於低卡路里、小份量、蔬食餐的需求飆升，尤其女性族群

更為明顯，夏季輕食業績更是倍增，低卡、小份量的鮮食最暢銷，看準夏日商機，7－ELEVEN攜手「21風味館」，將於8月26日起推出4款夏季聯名鮮食，選用熱量較低的經典21香草烤雞為主角，加入大量大量蔬菜、紫米、薑黃飯等健康食材，變身西式漢堡、沙拉、中式握便當與盒餐，其中21風味館烤雞蔬食盒餐初期僅在台北部分門市限定販售，9月23日起擴至全台北市區開賣。

21風味館表示，香草烤雞是暢銷多年的經典商品，除了使用獨家蒸烤技術鎖住雞汁，21種天然香料的獨家配方也是美味的關鍵，本次與7－ELEVEN合作，將21香草烤雞變化出4款特色料理，更共同開發全新聯名漢堡，「21風味館主廚香草烤雞堡」，是第一款使用手工軟法起司堡體的漢堡，低溫長時間發酵搭配手工成形、灑上帕瑪森起司粉，不僅製程繁複，也是7－ELEVEN第一款有用到蔬菜可微波的漢堡，採用全新烤花椰菜製程，保留清爽口感，全台限量50萬份。

沙拉是夏季輕食銷售主力之一，南北客群的偏好大不同，根據7－ELEVEN統計，北部消費者購買沙拉的比例是南部的兩倍，偏愛單純蔬菜類、肉主食的沙拉商品，南部消費者則偏愛玉米加洋芋的澱粉組合，較有飽足感。新品「21風味館香草烤雞沙拉」熱量僅107大卡，選用低脂雞胸肉與無澱粉設計，飽足又健康，南北皆宜。另有「21風味館香草烤雞握便當」，也加入招牌的香草烤雞腿排，搭配健康食材薑黃飯、洋蔥白醬，可當做便利輕正餐，全台限量30萬份。