田中智把月餅縮小了！ 《幸福微光：郭元益X田中智微縮模型展》8/23起免費看展

2019-08-22 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



每顆糕餅僅3mm的袖珍版糕餅裝盤盛放，只要一指就可端起。圖／郭元益提供 分享 facebook

隨著中秋氣氛越來越濃，糕餅品牌郭元益力邀日本超人氣微縮小物名師「田中智」，將冰沙餡餅、蛋黃酥、鳳梨奶黃酥等郭元益人氣酥皮系列，化身尺寸僅1/12比例的精緻展品，從餅到餅盒、伴手提袋，迷你卻不放過任何擬真細節，熟悉餅食瞬間成為可愛指尖上小物，一座座迷你微縮世界述說郭元益傳承百年的在地故事，打開中秋月餅美學風潮。

全世界最小的台灣糕餅微縮模型的《幸福微光：郭元益X田中智微縮模型展》，8/23至9/1於信義誠品3樓Forum免費展出。這是田中智首度來台策展，為了充分體現郭元益百年糕餅的樣貌與精神，田中智將產品與包裝一一剖開分解，細細觀察迷你鳳梨奶黃酥、蛋黃酥的酥皮層次與內餡色澤。耗時一年時間，田中智以故事情境打造八座百年糕餅微縮模型，每顆糕餅僅3mm的袖珍版糕餅裝盤盛放，只要一指就可端起，做工細膩、維妙維肖。

田中智表示，過去微縮模型的重點都在擬真，《幸福微光：郭元益X田中智微縮模型展》最重要的是在作品中，融入對台灣百年糕餅的理解，像是迷你鳳梨奶黃酥微縮模型的英式花園場景概念，融合中西文化元素；伴點時光微縮模型則是在老宅中運用幾何彩色玻璃花窗與茶具，以台式老屋融入日本大正時期浪漫的和洋風，構化設計師聶永真在吃餅配茶時光獨處看書的美好生活想望等等，跳脫過去微縮模型展的內容。

此次力邀日本微縮小物名師田中智量身打造，郭元益副總經理郭建偉表示，團隊經過多次往返日本大阪溝通，耗時一年終於將台灣民眾熟悉的各種必吃餅食，以1/12尺寸比例呈現在迷你糕餅世界，一筆筆刻畫場景中，不僅展現郭元益餅食中西合併精神，更將隱藏三個糕餅故事及兩座獨特互動式模型，等待民眾探索。展覽結束後也將移至郭元益士林糕餅博物館，期望未來提供國內外觀光客感受台灣糕餅之美。