Gieves & Hawkes新廣告耍帥穿正裝 讓人也想去冰島拍時尚大片

2019-08-22 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



雖然在盛夏看男裝秋冬形象廣告蠻違和的，不過英國皇室御用男裝Gieves & Hawkes的廣告片，則會讓人感覺「透心涼」。而法國頂級男裝Berluti則選擇以建築大師柯比意的作品當背景，拍出冬季大片試圖連結起時代感與藝術性。

去過冰島的人都知道，這個靠近北極圈的島嶼，有著無數的瀑布、地熱與冰川等自然景致，廣裦的土地呈現寒冷與孤寂的狀態。英國皇室御用男裝Gieves & Hawkes創意總監John Harrison就把冰島設定為秋冬形象廣告的拍攝地，包括了著名的黑沙灘、峽灣和懸崖都成為了背景。Gieves & Hawkes讓模特兒行走於期間，並穿著雙排扣駱駝毛大衣、講究的三件式西裝與領帶或是天鵝絨禮服外套，在粗獷原始的環境下，更凸顯了服裝的豪華感。而且相比起豐富的印花圖案，這系列更注重布料質感，並藉著隱喻冰島的多樣地貌，亦為服飾注入了幾分英式內斂氣息。