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Gieves & Hawkes新廣告耍帥穿正裝 讓人也想去冰島拍時尚大片

2019-08-22 15:56聯合報 記者曾智緯╱即時報導

雖然在盛夏看男裝秋冬形象廣告蠻違和的，不過英國皇室御用男裝Gieves & Hawkes的廣告片，則會讓人感覺「透心涼」。而法國頂級男裝Berluti則選擇以建築大師柯比意的作品當背景，拍出冬季大片試圖連結起時代感與藝術性。

去過冰島的人都知道，這個靠近北極圈的島嶼，有著無數的瀑布、地熱與冰川等自然景致，廣裦的土地呈現寒冷與孤寂的狀態。英國皇室御用男裝Gieves & Hawkes創意總監John Harrison就把冰島設定為秋冬形象廣告的拍攝地，包括了著名的黑沙灘、峽灣和懸崖都成為了背景。Gieves & Hawkes讓模特兒行走於期間，並穿著雙排扣駱駝毛大衣、講究的三件式西裝與領帶或是天鵝絨禮服外套，在粗獷原始的環境下，更凸顯了服裝的豪華感。而且相比起豐富的印花圖案，這系列更注重布料質感，並藉著隱喻冰島的多樣地貌，亦為服飾注入了幾分英式內斂氣息。

Berluti在創意總監Kris Van Assche入主後，服裝輪廓變得更為立體，甚至讓人感受到「有稜有角」，所以這季的形象廣告就挑選了印度北部一處擁有建築大師柯比意所設計的建築群來當作主題，與其服飾線條互相呼應。不管是帶有Patina染色技法的皮革大衣、還是靈感源染色台的大理石印花襯衫，或是有著方型棱角楦頭的Alessandro綁帶牛津鞋，都能讓人感受到俐落的版型。在柯比意的建築前，Berluti新一季的服飾，都與幾何構造、躍動色彩和彰顯的摩登態度，融為一體。

英國皇室御用男裝Gieves & Hawkes挑選在冰島拍攝，藉著布料質感的變化...
英國皇室御用男裝Gieves & Hawkes挑選在冰島拍攝，藉著布料質感的變化，隱喻背景地的多樣地貌。圖／Gieves & Hawkes提供
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英國皇室御用男裝Gieves & Hawkes挑選在冰島拍攝，藉著布料質感的變化...
英國皇室御用男裝Gieves & Hawkes挑選在冰島拍攝，藉著布料質感的變化，隱喻背景地的多樣地貌。圖／Gieves & Hawkes提供
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英國皇室御用男裝Gieves & Hawkes挑選在冰島拍攝，藉著布料質感的變化...
英國皇室御用男裝Gieves & Hawkes挑選在冰島拍攝，藉著布料質感的變化，隱喻背景地的多樣地貌。圖／Gieves & Hawkes提供
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Berluti的冬季時尚大片，飛到印度北部，以建築大師柯比意的作品當背景，試圖連...
Berluti的冬季時尚大片，飛到印度北部，以建築大師柯比意的作品當背景，試圖連結起時代感與藝術性。圖／Berluti提供
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Berluti的冬季時尚大片，飛到印度北部，以建築大師柯比意的作品當背景，試圖連...
Berluti的冬季時尚大片，飛到印度北部，以建築大師柯比意的作品當背景，試圖連結起時代感與藝術性。圖／Berluti提供
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建築廣告冰島英國皇室模特兒法國

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