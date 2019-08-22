親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風白鹿恐襲台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

從榮景到沒落，時代洪流下的拆船師傅阿金

淡海輕軌2024年開進淡水老街 將採人車混合行駛

少女心的粉紅色陶瓷表圈來了！連夜光都是粉紅色超夢幻

2019-08-22 15:36聯合報 記者孫曼╱即時報導

近年來潛水表大受歡迎，而愈來愈普及的高科技陶瓷表圈更是其中最受歡迎的賣點。不過一直以男表為主力的潛水表市場，研發設計也以男表為主，表圈色彩雖然擺脫初期的黑白，但彩色選擇不多，以藍色、灰色、紅色等中性色彩為主。波爾表（BALL Watch）推出全新的Engineer Hydrocarbon Ceramic Midsize腕表，陶瓷表圈為女孩最愛的夢幻粉紅，搭配白色珍珠母貝表盤，呈現剛中帶柔的嶄新風貌。而為搭配表圈柔美的粉紅色，時標也採用粉紅色的自體發光微型氣燈，比一般傳統夜光塗料亮100倍的光亮度，是品牌的標誌特色。

波爾表至今仍然是美國最受尊祟的鐘表品牌之一，，曾促成瑞士天文台認證的誕生。自然，Engineer Hydrocarbon系列多數的機芯均通過瑞士天文台認證， 女表Ceramic Midsize所搭載的 RR 1101-C自動上鍊機芯也不例外 。繼2012年推出既有的「石板黑」及「冰白」兩款顏色，今年新作以白色珍珠母貝為表盤，搭配粉紅色陶瓷表圈，表圈的夜光則是運用品牌首創的陶瓷加工技術製作。

波爾表最著名的則是表盤上的時標與指針並非一般夜光塗層，而是瑞士3H自體發光微型氣燈鑲嵌而成，Ceramic Midsize新作時標更採用與表圈相呼應的粉紅色，黑暗中更顯夢幻。與同系列其他款式一樣，腕表亦通過5,000Gs撞擊測試、4,800A/m防磁性能，以及200米防水性能，並具備品牌專利表冠上鎖系統。

波爾表Engineer Hydrocarbon Ceramic Midsize自...
波爾表Engineer Hydrocarbon Ceramic Midsize自動系列粉紅表圈款，黑暗中時標發出粉紅色光芒。圖／波爾表提供
分享
波爾表Engineer Hydrocarbon Ceramic Midsize自...
波爾表Engineer Hydrocarbon Ceramic Midsize自動系列粉紅表圈款，79,600元。圖／波爾表提供
分享
波爾表Engineer Hydrocarbon Ceramic Midsize自...
波爾表Engineer Hydrocarbon Ceramic Midsize自動系列粉紅表圈款，79,600元。圖／波爾表提供
分享
波爾表Engineer Hydrocarbon Ceramic Midsize自...
波爾表Engineer Hydrocarbon Ceramic Midsize自動系列粉紅表圈款，黑暗中時標發出粉紅色光芒。圖／波爾表提供
分享
波爾表Engineer Hydrocarbon Ceramic Midsize自...
波爾表Engineer Hydrocarbon Ceramic Midsize自動系列粉紅表圈款，79,600元。圖／波爾表提供
分享
波爾表Engineer Hydrocarbon Ceramic Midsize自...
波爾表Engineer Hydrocarbon Ceramic Midsize自動系列表背。圖／波爾表提供
分享
波爾表Engineer Hydrocarbon Ceramic Midsize自...
波爾表Engineer Hydrocarbon Ceramic Midsize自動系列粉紅表圈款，79,600元。圖／波爾表提供
分享

品牌瑞士腕表

相關新聞

歌迷久等了！鄭秀文9月5日為PRADA旋風來台

2019-08-22 16:32

7-11推4款「21風味館」夏季聯名鮮食 台北限定「烤雞蔬食盒餐」

2019-08-22 16:18

田中智把月餅縮小了！ 《幸福微光：郭元益X田中智微縮模型展》8/23起免費看展

2019-08-22 16:10

Gieves & Hawkes新廣告耍帥穿正裝 讓人也想去冰島拍時尚大片

2019-08-22 15:56

全球獨家！林心如、Melody愛鞋 台灣限定款上市

2019-08-22 15:28

韓國IG女王就是威！Lisa搶拎當紅「沙漏包」獨家款

2019-08-22 15:09

站在東西世界之巔的傳奇天籟！迪里拜爾秋季回歸

2019-08-22 15:01

RADO超薄新表配色美翻 網友：全套都想收藏

2019-08-22 14:57

台北101美食街質感UP 從美國紅回台灣「功夫茶」獨家店等11家美食新鮮報到

2019-08-22 14:55

貓小姐Ms.Cat、黃色書刊獨家無痕壁貼 陪你輕鬆打造居家生活

2019-08-22 14:38

影／台灣首次無人機群飛競賽 南科廣發英雄帖

2019-08-22 14:36

【即時短評】石虎事件看「差不多文化」蔓延至觀光局？

2019-08-22 14:23

副會長朴敘俊登大螢幕驅魔 歐巴超帥穿搭亮點在這

2019-08-22 14:00

「孫紅茶行」獲頒全球紅茶唯一、最高榮譽「水晶獎」

2019-08-22 12:54

「圓山密道」9月1日起開放！1天6場次 百元即可揭密

2019-08-22 12:30

遠東全家福台北outlet展售 服飾、寢具全面零碼出清

2019-08-22 10:47

看美人魚、吃松阪牛、還可以當忍者！日本三重不只「伊勢神宮」好玩

2019-08-21 22:56

辣妹登場！來六福水樂園「水蛇日」秀腰身 門票只要199

2019-08-21 21:59

台北101頂級珠寶腕錶大賞 體驗式展覽吸引千禧世代族群

2019-08-21 20:41

每天眨眼超過1萬次！眼睛最容易顯老 最新科技就要用「魚子」保養

2019-08-21 20:17

躺在家裡吃現烤和牛！樂軒「燒肉管家到你家」奢侈服務 6人份要3萬元

2019-08-21 19:37

遠東集團擁900萬會員強力後盾 HAPPY GO Pay上線進擊零售APP之戰

2019-08-21 19:34

免出門！萊爾富開放「App扣繳信用卡費」 限時再送大熱美折價

2019-08-21 18:45

嚴選高海拔茶葉入饌！茶裏王全新「青心烏龍無糖」2.0版上市

2019-08-21 18:30

向上古神獸致敬！夢幻一隊復古商品在台開賣 萬元喬丹球衣一度斷碼

2019-08-21 18:22

CELINE全新11款高級訂製香水將上市 是寄自Hedi Slimane的香氛情書

2019-08-21 17:57

買1送1吃起來！一禾堂推「海鹽豆乳冰淇淋捲」 新光店8月底前打卡送券

2019-08-21 17:51

波爾多第一葡萄酒「摩當卡地」 橡木桶洋酒率先推「超值組」

2019-08-21 17:49

行家們搶著要買他的表！當代製表大師Kari Voutilainen首度訪台

2019-08-21 17:39

7-11「哆啦A夢神奇道具集點」來囉！烤土司機、記憶吐司造型盤必收

2019-08-21 17:37

法國潮流軍靴「怪美的」！Lulu黃路梓茵站台分享「腰瘦」穿搭法

2019-08-21 17:25

泰勒絲和Stella McCartney推出聯名系列 粉絲快來買一波

2019-08-21 17:12

美炸了！綠美丘藝術市集8月底台北登場 網美必拍巨型裝置限3個月展出

2019-08-21 17:07

線上繳費更便民 「彰銀」X「萊爾富」首推超商API繳費

2019-08-21 16:52

響應乳癌公益 ghd粉墨限定版造型夾好美又有愛

2019-08-21 16:47

周杰倫、王一博就愛花襯衫 不只有型還混搭出瀟灑帥氣

2019-08-21 16:43

狂嗑「330g肉盤」只要269元！肉多多火鍋限量套餐 還有「榴槤冰淇淋」

2019-08-21 16:20

新生代歌姬亞莉安娜爆紅 巡迴演唱戴60萬耳環

2019-08-21 16:16

最好入手的愛馬仕絲巾！超受歡迎的Twilly淡香精 讓女人又辣又香

2019-08-21 16:10
看更多

熱門文章

「穿心颱」太聳動 氣象專家：路徑預測圖被錯誤詮釋

2019-08-22 07:25

白鹿颱風周六最逼台 不排除從東部登陸

2019-08-22 00:03

開開停停！捷運板南線月台擠爆 北捷：軌道訊號出現異常

2019-08-22 09:24

輕颱白鹿持續變快增大 周五海、陸警恐接力發布

2019-08-22 11:16

白鹿颱風增大漸逼台 最快明天發布海陸警

2019-08-22 14:07

媽媽上網求助沖繩哪買腸病毒藥 網友大罵：危害整班機

2019-08-22 12:56

白鹿將撲台 專家：花東首當其衝、南部當心這時間風雨

2019-08-22 11:29

「圓山密道」9月1日起開放！1天6場次 百元即可揭密

2019-08-22 12:30

台北年薪160萬和花蓮年薪110萬住哪好？ 他指這點是關鍵

2019-08-21 21:18

健保擬降眷口數！樂了雇主荷包 健保收入恐短收47億元

2019-08-21 18:23

氣象局：輕颱白鹿撲台機率高 周五東半部南部就有風雨

2019-08-22 09:20

淡海輕軌2024年開進淡水老街 將採人車混合行駛

2019-08-22 13:40

鼻頭擠出黃粉刺居然是「蟎蟲」 3招簡單讓毛孔更乾淨，拿煮菜的鹽就能用⋯

2019-08-21 23:19

天生相剋？職場上最不對盤的生肖組合

2019-08-22 10:24

台鐵汐科到南港站列車大誤點 影響5506人

2019-08-22 08:11

「下雨包月」又傳颱風 洗車業嘆：快沒飯吃了

2019-08-21 17:16

彭啟明：輕颱白鹿東部登陸地點不同 風雨也會有差異

2019-08-22 09:00

7-11「哆啦A夢神奇道具集點」來囉！烤土司機、記憶吐司造型盤必收

2019-08-21 17:37

一張圖看各國預測 白鹿恐成近兩年首個中心登陸颱風

2019-08-22 10:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top