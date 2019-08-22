少女心的粉紅色陶瓷表圈來了！連夜光都是粉紅色超夢幻

2019-08-22 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



近年來潛水表大受歡迎，而愈來愈普及的高科技陶瓷表圈更是其中最受歡迎的賣點。不過一直以男表為主力的潛水表市場，研發設計也以男表為主，表圈色彩雖然擺脫初期的黑白，但彩色選擇不多，以藍色、灰色、紅色等中性色彩為主。波爾表（BALL Watch）推出全新的Engineer Hydrocarbon Ceramic Midsize腕表，陶瓷表圈為女孩最愛的夢幻粉紅，搭配白色珍珠母貝表盤，呈現剛中帶柔的嶄新風貌。而為搭配表圈柔美的粉紅色，時標也採用粉紅色的自體發光微型氣燈，比一般傳統夜光塗料亮100倍的光亮度，是品牌的標誌特色。

波爾表至今仍然是美國最受尊祟的鐘表品牌之一，，曾促成瑞士天文台認證的誕生。自然，Engineer Hydrocarbon系列多數的機芯均通過瑞士天文台認證， 女表Ceramic Midsize所搭載的 RR 1101-C自動上鍊機芯也不例外 。繼2012年推出既有的「石板黑」及「冰白」兩款顏色，今年新作以白色珍珠母貝為表盤，搭配粉紅色陶瓷表圈，表圈的夜光則是運用品牌首創的陶瓷加工技術製作。