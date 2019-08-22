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RADO超薄新表配色美翻 網「每一款都值得用新台幣下架」

2019-08-22 14:57聯合報 記者曾智緯╱即時報導

影響現代設計甚鉅的德國包浩斯學院，百年前就提倡了不少劃時代的觀念，迄今仍在生活的各種面向能看到其脈絡。像是雷達表（RADO）在近期就推出向現代建築之父柯比意（Le Corbusier）致敬的彩色表款；更別說一直以來承襲著包浩斯設計血統的NOMOS也備有簡潔幹練，字體鮮明奪目的新腕表

柯比意跟包浩斯的關係是什麼？他從未是學院的教師，但在第一任院長同時也是建築師的Gropius確立起所謂的「國際風格」後，柯比意便是將其發揚光大的健將之一。於是雷達表便以此為藉，和柯比意基金會旗下瑞士色彩研究機構 Les Couleurs Suisse合作，把其著名的「純粹色彩集（Polychromie Architecturale）」運用在招牌的True Thinline真我超薄系列腕表上。呈現出一共9款色彩繽紛又飽和的表款設計，透過高科技陶瓷的素材，傳達活力、柔滑、平衡、大膽、強烈、富有表現力、令人印象深刻和純淨光感。讓人驚喜的是，不少顏色都是雷達表過去不曾推出的創作，像是十分符合夏天意象的明亮粉或是太陽黃、活力橘、湖水綠等，每個顏色限量999只，網友更表示「全套都想收藏」。

包浩斯有許多讓人耳熟能詳的設計概念，如「形式追隨功能」，而來自德國的NOMOS，就是最好的詮釋者之一。品牌全新的Tangente Sport neomatik日期腕表，靈感來源於Tangente系列經典款，表盤設計既簡潔又具備了實用性，特別是白色款點綴了水藍色夜光塗層指針，搭配細膩的黑色數字時標與俐落的小秒盤，儼然就是最佳文青風格腕表。但既然叫做「Sport」就不可忽視其防水性達到300公尺，而且還是NOMOS第一款配有鋼質手環表帶的系列，融合了運動感。

雷達表推出向現代建築之父柯比意（Le Corbusier）致敬的彩色表款，約61...
雷達表推出向現代建築之父柯比意（Le Corbusier）致敬的彩色表款，約61,900元。圖／RADO提供
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雷達表True Thinline Le Corbusier系列彩色腕表，高科技陶...
雷達表True Thinline Le Corbusier系列彩色腕表，高科技陶瓷表殼、表鍊，限量999只，約61,900元。圖／RADO提供
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雷達表True Thinline Le Corbusier系列彩色腕表，高科技陶...
雷達表True Thinline Le Corbusier系列彩色腕表，高科技陶瓷表殼、表鍊，限量999只，約61,900元。圖／RADO提供
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NOMOS Tangente Sport neomatik日期腕表，不鏽鋼表殼搭...
NOMOS Tangente Sport neomatik日期腕表，不鏽鋼表殼搭配手環式表帶，約17萬8,500元。 圖／璟翔提供
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雷達表True Thinline Le Corbusier系列彩色腕表，高科技陶...
雷達表True Thinline Le Corbusier系列彩色腕表，高科技陶瓷表殼、表鍊，限量999只，約61,900元。圖／RADO提供
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雷達表True Thinline Le Corbusier系列彩色腕表，高科技陶...
雷達表True Thinline Le Corbusier系列彩色腕表，高科技陶瓷表殼、表鍊，限量999只，約61,900元。圖／RADO提供
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腕表建築

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