RADO超薄新表配色美翻 網「每一款都值得用新台幣下架」

2019-08-22 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



影響現代設計甚鉅的德國包浩斯學院，百年前就提倡了不少劃時代的觀念，迄今仍在生活的各種面向能看到其脈絡。像是雷達表（RADO）在近期就推出向現代建築之父柯比意（Le Corbusier）致敬的彩色表款；更別說一直以來承襲著包浩斯設計血統的NOMOS也備有簡潔幹練，字體鮮明奪目的新腕表。

柯比意跟包浩斯的關係是什麼？他從未是學院的教師，但在第一任院長同時也是建築師的Gropius確立起所謂的「國際風格」後，柯比意便是將其發揚光大的健將之一。於是雷達表便以此為藉，和柯比意基金會旗下瑞士色彩研究機構 Les Couleurs Suisse合作，把其著名的「純粹色彩集（Polychromie Architecturale）」運用在招牌的True Thinline真我超薄系列腕表上。呈現出一共9款色彩繽紛又飽和的表款設計，透過高科技陶瓷的素材，傳達活力、柔滑、平衡、大膽、強烈、富有表現力、令人印象深刻和純淨光感。讓人驚喜的是，不少顏色都是雷達表過去不曾推出的創作，像是十分符合夏天意象的明亮粉或是太陽黃、活力橘、湖水綠等，每個顏色限量999只，網友更表示「全套都想收藏」。