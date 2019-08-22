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台北101美食街質感UP 從美國紅回台灣「功夫茶」獨家店等11家美食新鮮報到

2019-08-22 14:55聯合報 記者江佩君╱即時報導

擁有本地客、觀光客與大樓上班族三大主要客群的台北101購物中心，每到用餐時間總是一位難求。迎接第三季零售旺季前，台北101的B1美食街斥資上億元、歷經兩個半月改裝，以簡約明亮的全新樣貌呈現，齊聚32家台灣人氣小吃與美食、11家伴手禮，當中有11家為新進櫃，包括廖家生炒花枝、康青龍等，以及從美國紅回台灣的「功夫茶」全台首店就在台北101美食街。

台北101購物中心美食街改裝後，內用近800個座位加上100個立食區座位，滿足無論是一個人、上班族用餐或是與家人朋友一起吃飯的空間需求。空間上也加入更多綠色植栽與植生牆，讓室內充滿綠意。

台北101館內美食街的客群主要分成三大類型，觀光客、本地客與大樓租戶，各自喜愛的美食也不同。對觀光客而言，來台灣旅遊必嚐試道地美食，以「思慕昔」、「興葉蚵仔煎」、「小南門」等在地小吃最受歡迎；對於租戶，方便省時的速食成為用餐首選，像是「麥當勞」、「摩斯漢堡」及健康輕食類「VEGE CREEK蔬

河」；而本地客最愛知名人氣小吃，則有「安可盧萬巒豬腳」、「肉伯火雞肉飯」與「了凡油雞飯/麵」。

改裝開幕台北101美食街加入了更多手搖飲、蔬食、甜點店家豐富美食選項。加入的美食新血包括口感彈牙酸甜的「廖家生炒花枝」、港式點心「小三元」、手搖飲「康青龍」、主打百分之百水果特調與輕食的「Juice Bear果汁熊」，以及從美國紅回台灣，被稱為美國必喝手搖飲的「功夫茶」台灣首家門市。伴手禮則有微熱山丘。

新進駐的異國美食則有「大心」、「MAMAK檔Express」、「MAiSEN邁泉豬排」、「Dreamers Coffee」、「Beard Papa」。

以新鮮蔬果料理為主題的Dreamers Coffee。圖／台北101提供
以新鮮蔬果料理為主題的Dreamers Coffee。圖／台北101提供
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台北101購物中心美食街改裝新開幕。圖／台北101提供
台北101購物中心美食街改裝新開幕。圖／台北101提供
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以港式點心為主題的小三元。圖／台北101提供
以港式點心為主題的小三元。圖／台北101提供
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台北101購物中心美食街改裝新開幕，空間加入更多綠意元素。圖／台北101提供
台北101購物中心美食街改裝新開幕，空間加入更多綠意元素。圖／台北101提供
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康青龍。圖／台北101提供
康青龍。圖／台北101提供
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台北101購物中心美食街改裝新開幕，空間動線變得更寬敞。圖／台北101提供
台北101購物中心美食街改裝新開幕，空間動線變得更寬敞。圖／台北101提供
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廖家生炒花枝的臭豆腐花枝。圖／台北101提供
廖家生炒花枝的臭豆腐花枝。圖／台北101提供
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從美國紅回台灣的「功夫茶」台灣首家門市在台北101美食街。圖／台北101提供
從美國紅回台灣的「功夫茶」台灣首家門市在台北101美食街。圖／台北101提供
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Beard Papa泡芙。圖／台北101提供
Beard Papa泡芙。圖／台北101提供
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台北101小吃

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