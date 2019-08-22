站在東西世界之巔的傳奇天籟！迪里拜爾秋季回歸

2019-08-22 15:01 聯合新聞網 聯合數位文創



活躍西方歌劇舞台的東方夜鶯─迪里拜爾，將於秋季回歸臺北國家音樂廳。 圖／聯合數位文創提供 分享 facebook 抒情花腔女高音迪里拜爾，出身新疆，1984年在芬蘭米里亞姆．海林國際聲樂大賽獲獎後，迪里拜爾展開了輝煌璀璨的獨唱家生涯，演出足跡遍布全球，各國觀眾皆臣服於她的天籟美聲之下，所到之處一票難求；睽違六年，台灣觀眾終於又能聆聽到迪里拜爾的宛轉歌聲，主辦單位更推出雙人套票八八折優惠，好位有限，不要錯過。

迪里拜爾的身高僅不到一百五十五公分，在人高馬大的西方歌手中更顯嬌小，要登上連歐美聲樂家都得殺紅眼、擠破頭才能站上的歌劇舞台，更是困難重重；然而，她的歌聲如其名，宛如上天賜予人家的恩典，宛轉動人、無法忽視更無可取代，讓無數樂迷與樂評深深著迷，1987年受聘於芬蘭國家歌劇院擔任終身獨唱家，這是許多歐美歌手都無法企及的成就！傳奇女高音尼爾森更是以「歌劇院有很多，但迪里拜爾只有一個」的超高評價來形容她的美妙歌聲。

西方歌劇舞台以競爭激烈聞名，歐美歌手搶破頭、使盡全力，也不見得能夠登台，更別說擔綱主角，然而，來自亞洲的迪里拜爾卻做到了。在歌劇舞台上，她演活了無數角色：《弄臣》中的吉爾達、《假面舞會》中的奧斯卡、《聯隊之花》中的瑪麗、《愛情靈藥》中的阿迪娜、《魔笛》中的夜后、《女人皆如此》中的戴斯皮娜、《強尼‧史基基》中的勞萊塔、《夢遊女》中的麗莎…皆是！

如此驚人的經歷，讓迪里拜爾在東方聲樂家中蔚為傳奇。站在東西世界之巔的她，睽違六年，終於將再度回歸國家音樂廳舞台，本次來台，她也將演唱兩首經典的花腔女高音詠嘆調：《塞維利亞的理髮師》的〈我聽到美妙的歌聲〉、以及《夢遊女》的〈啊，我現在滿腔的歡樂〉。無論是歌劇的花腔炫技、藝術歌曲的細膩音色、還是民謠的樸實純粹，都將透過她溫潤如玉的天籟美聲，一夜感動你心。