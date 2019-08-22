貓小姐Ms.Cat、黃色書刊獨家無痕壁貼 陪你輕鬆打造居家生活

2019-08-22 14:38 聯合新聞網 聯合數位文創



圖/ itaste小品味、聯合數位文創提供。 分享 facebook

喜歡DIY居家設計的朋友們，對可重複撕貼、撕下不殘膠的防水無痕壁貼絕對不陌生。來自台灣的文創品牌itaste小品味，今年夏天與聯合數位旗下IP圖文作家「貓小姐Ms.Cat」、「黃色書刊」聯名推出多款創意壁貼與裝飾貼，通過SGS、TCC安全認證，安全無毒，安心打造可恣意暢玩休憩的居家環境。

圖/ itaste小品味、聯合數位文創提供。 分享 facebook

貓系療癒圖文作家「貓小姐Ms.Cat」與itaste小品味合作，推出兩款創意壁貼，特殊背膠設計好貼易撕，防水無痕，可重複撕貼不留殘膠，不只能貼牆、窗戶、浴室磁磚、櫃子，亦能貼在行李箱等隨身物件，讓平淡無奇的生活增添更多變化。

圖/ itaste小品味、聯合數位文創提供。 分享 facebook

三款無痕裝飾貼，防水防髒隨處可貼，無論是牆面、書桌、杯子、行李箱，只要是平滑表面都可以輕鬆黏貼佈置，半透明材質可以自然融入各種顏色小物，無違和感，打造專屬你的貓系生活。更多「貓小姐Ms.Cat」最新動態可於Facebook搜尋「貓小姐Ms.Cat」。

圖/ itaste小品味、聯合數位文創提供。 分享 facebook

擁有療癒的貓咪還不過癮，想要來點美式漫畫風格打造潮流風格嗎？人氣網路漫畫家「黃色書刊」勇者系列主角，賢者、魔王、炎魔、炎喵、水妖、慾望女王，全都躍出漫畫，化身無痕裝飾貼主角，走到哪貼到哪，趕快拿出筆電、安全帽、行李箱，讓你進入勇者們的冒險世界。更多「黃色書刊」最新動態可於Facebook搜尋「黃色書刊」。