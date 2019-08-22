親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風白鹿恐襲台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

白鹿颱風增大漸逼台 最快明天發布海陸警

數位身分證明年10月換發 未來結合手機免攜卡

影／台灣首次無人機群飛競賽 南科廣發英雄帖

2019-08-22 14:36聯合報 記者周宗禎╱即時報導

南科管理局為帶動國內無人機群飛風潮並培養無人機人才，決定11月5日至30日舉辦國內首次的無人機群飛競賽，即日起至8月30日接受報名。

科管局這次以「南科智慧機器人創新自造基地計畫」，廣發英雄帖，邀請各家高手在一起競技，比賽分Ａ組100台以上及Ｂ組9到10台兩級，A級經聯繫目前已有5隊打算參賽。

Ａ組的目標是希望國內已經有商演能力的團隊，可藉由本次比賽互相切磋交流，Ｂ組的目標則是希望大專院校學生或是對無人機群飛有興趣的玩家們，能藉由比賽精進技術。

Ａ組的完賽獎金為100萬元，Ｂ組5萬元，還有技術獎項及藝術獎項獎金。

科管局強調，有了獎金及榮譽鼓勵，已讓無人機業界動了起來，「紛紛摩拳擦掌要端出最精采的表演，屆時台灣各地的夜空將很炫麗」。

報名辦法及比賽規則，可參考臉書南科543粉絲團了解，洽詢電話06-2082848。

無人機群飛燈光秀在夜空排列演出各式圖形，在許多國家地區近年已成夜間戶外活動亮點，科管局結合南科智慧機器人自造基地資源，與成大航太系合作率先投入發展國內無人機群飛技術，培育100台的大型無人機群飛機隊，今年4月在台南鹿耳門聖母廟的成功展演，陸續有無人機相關科系及生產製造無人機業者投入群飛市場，無人機群飛燈光秀，成了火紅的新型表演節目。

雖然台灣無人機群飛表演團體，近來已各自發展出不同的飛控技術及飛機設計，展演圖形風格也各具特色，百家爭鳴、熱鬧非常，不過受限預算與技術能力，無人機群數量與其他國家地區相較還有一段差距。

南科管理局舉辦台灣首次無人機群飛競賽。記者周宗禎／翻攝
南科管理局舉辦台灣首次無人機群飛競賽。記者周宗禎／翻攝
分享
今年4月台灣首次無人機群飛演出。記者周宗禎／翻攝
今年4月台灣首次無人機群飛演出。記者周宗禎／翻攝
分享
今年4月台灣首次無人機群飛演出。記者周宗禎／翻攝
今年4月台灣首次無人機群飛演出。記者周宗禎／翻攝
分享

南科成大無人機

相關新聞

韓國IG女王就是威！Lisa搶拎當紅「沙漏包」獨家款

2019-08-22 15:09

站在東西世界之巔的傳奇天籟！迪里拜爾秋季回歸

2019-08-22 15:01

RADO超薄新表配色美翻 網友：全套都想收藏

2019-08-22 14:57

台北101美食街質感UP 從美國紅回台灣「功夫茶」獨家店等11家美食新鮮報到

2019-08-22 14:55

貓小姐Ms.Cat、黃色書刊獨家無痕壁貼 陪你輕鬆打造居家生活

2019-08-22 14:38

【即時短評】石虎事件看「差不多文化」蔓延至觀光局？

2019-08-22 14:23

副會長朴敘俊登大螢幕驅魔 歐巴超帥穿搭亮點在這

2019-08-22 14:00

「孫紅茶行」獲頒全球紅茶唯一、最高榮譽「水晶獎」

2019-08-22 12:54

「圓山密道」9月1日起開放！1天6場次 百元即可揭密

2019-08-22 12:30

遠東全家福台北outlet展售 服飾、寢具全面零碼出清

2019-08-22 10:47

看美人魚、吃松阪牛、還可以當忍者！日本三重不只「伊勢神宮」好玩

2019-08-21 22:56

辣妹登場！來六福水樂園「水蛇日」秀腰身 門票只要199

2019-08-21 21:59

台北101頂級珠寶腕錶大賞 體驗式展覽吸引千禧世代族群

2019-08-21 20:41

每天眨眼超過1萬次！眼睛最容易顯老 最新科技就要用「魚子」保養

2019-08-21 20:17

躺在家裡吃現烤和牛！樂軒「燒肉管家到你家」奢侈服務 6人份要3萬元

2019-08-21 19:37

遠東集團擁900萬會員強力後盾 HAPPY GO Pay上線進擊零售APP之戰

2019-08-21 19:34

免出門！萊爾富開放「App扣繳信用卡費」 限時再送大熱美折價

2019-08-21 18:45

嚴選高海拔茶葉入饌！茶裏王全新「青心烏龍無糖」2.0版上市

2019-08-21 18:30

向上古神獸致敬！夢幻一隊復古商品在台開賣 萬元喬丹球衣一度斷碼

2019-08-21 18:22

CELINE全新11款高級訂製香水將上市 是寄自Hedi Slimane的香氛情書

2019-08-21 17:57

買1送1吃起來！一禾堂推「海鹽豆乳冰淇淋捲」 新光店8月底前打卡送券

2019-08-21 17:51

波爾多第一葡萄酒「摩當卡地」 橡木桶洋酒率先推「超值組」

2019-08-21 17:49

行家們搶著要買他的表！當代製表大師Kari Voutilainen首度訪台

2019-08-21 17:39

7-11「哆啦A夢神奇道具集點」來囉！烤土司機、記憶吐司造型盤必收

2019-08-21 17:37

法國潮流軍靴「怪美的」！Lulu黃路梓茵站台分享「腰瘦」穿搭法

2019-08-21 17:25

泰勒絲和Stella McCartney推出聯名系列 粉絲快來買一波

2019-08-21 17:12

美炸了！綠美丘藝術市集8月底台北登場 網美必拍巨型裝置限3個月展出

2019-08-21 17:07

線上繳費更便民 「彰銀」X「萊爾富」首推超商API繳費

2019-08-21 16:52

響應乳癌公益 ghd粉墨限定版造型夾好美又有愛

2019-08-21 16:47

周杰倫、王一博就愛花襯衫 不只有型還混搭出瀟灑帥氣

2019-08-21 16:43

狂嗑「330g肉盤」只要269元！肉多多火鍋限量套餐 還有「榴槤冰淇淋」

2019-08-21 16:20

新生代歌姬亞莉安娜爆紅 巡迴演唱戴60萬耳環

2019-08-21 16:16

最好入手的愛馬仕絲巾！超受歡迎的Twilly淡香精 讓女人又辣又香

2019-08-21 16:10

怪奇比莉獻唱香奈兒遊艇俱樂部 陽傘沙灘椅超想帶回家！

2019-08-21 15:44

性感俏皮超勸敗！想來件Chiara同款「眨眼」泳衣

2019-08-21 14:57

品味生活好物 打開心門讓感覺進來

2019-08-21 14:39

文旦柚健康入菜 雞湯裡吃得到果肉

2019-08-21 14:11

非主流才夯！義大利血統ANONIMO腕表正式登台

2019-08-21 13:37

影／蘇澳漁會秒殺海鮮又來了 8大魚產超划算

2019-08-21 13:18
看更多

熱門文章

「穿心颱」太聳動 氣象專家：路徑預測圖被錯誤詮釋

2019-08-22 07:25

白鹿颱風周六最逼台 不排除從東部登陸

2019-08-22 00:03

開開停停！捷運板南線月台擠爆 北捷：軌道訊號出現異常

2019-08-22 09:24

輕颱白鹿持續變快增大 周五海、陸警恐接力發布

2019-08-22 11:16

狂嗑「330g肉盤」只要269元！肉多多火鍋限量套餐 還有「榴槤冰淇淋」

2019-08-21 16:20

媽媽上網求助沖繩哪買腸病毒藥 網友大罵：危害整班機

2019-08-22 12:56

白鹿將撲台 專家：花東首當其衝、南部當心這時間風雨

2019-08-22 11:29

台北年薪160萬和花蓮年薪110萬住哪好？ 他指這點是關鍵

2019-08-21 21:18

「圓山密道」9月1日起開放！1天6場次 百元即可揭密

2019-08-22 12:30

輕颱白鹿周末襲台 專家：有登陸花東可能性

2019-08-21 16:04

健保擬降眷口數！樂了雇主荷包 健保收入恐短收47億元

2019-08-21 18:23

氣象局：輕颱白鹿撲台機率高 周五東半部南部就有風雨

2019-08-22 09:20

鼻頭擠出黃粉刺居然是「蟎蟲」 3招簡單讓毛孔更乾淨，拿煮菜的鹽就能用⋯

2019-08-21 23:19

台鐵汐科到南港站列車大誤點 影響5506人

2019-08-22 08:11

「下雨包月」又傳颱風 洗車業嘆：快沒飯吃了

2019-08-21 17:16

玩日月潭回家雷雨交加 車熄火一看「是火葬場」

2019-08-21 15:27

天生相剋？職場上最不對盤的生肖組合

2019-08-22 10:24

彭啟明：輕颱白鹿東部登陸地點不同 風雨也會有差異

2019-08-22 09:00

7-11「哆啦A夢神奇道具集點」來囉！烤土司機、記憶吐司造型盤必收

2019-08-21 17:37

一張圖看各國預測 白鹿恐成近兩年首個中心登陸颱風

2019-08-22 10:02

影╱專營陸客一條龍！業者放無薪假 交長：鬆綁東協旅客來

2019-08-21 16:07

史上最火速！上周拍板 勞動部5天公告明年基本工資調漲

2019-08-21 19:12

椎間盤突出這月開刀怕怕 專家：有這些症狀千萬別鐵齒

2019-08-21 15:20

白鹿颱風增大漸逼台 最快明天發布海陸警

2019-08-22 14:07

每日星座運勢／處女愛情成功機率高 財務評估精準

2019-08-22 00:00

憂颱風影響 雲林文旦搶收親友都動員

2019-08-22 11:38

東南亞乾旱 台大研究：「風水輪流轉」釀禍

2019-08-22 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top