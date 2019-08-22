影／台灣首次無人機群飛競賽 南科廣發英雄帖

2019-08-22 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



南科管理局為帶動國內無人機群飛風潮並培養無人機人才，決定11月5日至30日舉辦國內首次的無人機群飛競賽，即日起至8月30日接受報名。

科管局這次以「南科智慧機器人創新自造基地計畫」，廣發英雄帖，邀請各家高手在一起競技，比賽分Ａ組100台以上及Ｂ組9到10台兩級，A級經聯繫目前已有5隊打算參賽。

Ａ組的目標是希望國內已經有商演能力的團隊，可藉由本次比賽互相切磋交流，Ｂ組的目標則是希望大專院校學生或是對無人機群飛有興趣的玩家們，能藉由比賽精進技術。

Ａ組的完賽獎金為100萬元，Ｂ組5萬元，還有技術獎項及藝術獎項獎金。

科管局強調，有了獎金及榮譽鼓勵，已讓無人機業界動了起來，「紛紛摩拳擦掌要端出最精采的表演，屆時台灣各地的夜空將很炫麗」。

報名辦法及比賽規則，可參考臉書南科543粉絲團了解，洽詢電話06-2082848。

無人機群飛燈光秀在夜空排列演出各式圖形，在許多國家地區近年已成夜間戶外活動亮點，科管局結合南科智慧機器人自造基地資源，與成大航太系合作率先投入發展國內無人機群飛技術，培育100台的大型無人機群飛機隊，今年4月在台南鹿耳門聖母廟的成功展演，陸續有無人機相關科系及生產製造無人機業者投入群飛市場，無人機群飛燈光秀，成了火紅的新型表演節目。