【即時短評】石虎事件看「差不多文化」蔓延至觀光局？

2019-08-22 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



細節決定成敗，尤其當政府單位手握上百萬資源時，看似枝微末節的小事，可以呈現執行政策的精準度。就如近來「國立集集美術館」彩繪列車事件，列車上的石虎像花豹引發批評，可見事缺乏溝通，引發爭議後以「生態專家不懂藝術」，企圖轉移焦點卸責，這就是我們的觀光局。

「國立集集美術館」彩繪列車是全台首座移動美術館，觀光局為讓遊客感受鐵道風光、體驗經典小鎮之美，集結鐵道旅遊、在地產業、藝術文化，特別請旅美設計師操刀，未來一年行駛於集集支線，列車以集集盛產的山蕉亮黃為主軸，更處處可見石虎蹤跡，象徵集集是石虎重要棲地。

不過周二亮相後，列車上的「石虎」引發爭議。在台灣瀕臨絕種的石虎，近年保育備受國人關注，牠最大的特徵，是眉心有兩條白線、耳背有黑底三角白斑，還有如虎斑貓的花紋，列車上的石虎三者均無，被外界質疑像獵豹。

事發兩天，觀光局決定拿掉石虎。觀光局對外指出，設計師與特生中心專家討論，研究修正石虎圖案，但專家仍認為不符合石虎原樣，最後決定拿掉。觀光局也說，畢竟觀光局是觀光單位、不是特生中心，沒有以這麼嚴格的眼光看待，覺得簡單就好，「既然生態專家無法接受藝術角度，只好忍痛放棄。」

先不說記者問了一輪特生中心的石虎專家沒人接到觀光局的「溝通」電話，一句「生態專家無法接受」勢必會讓外界誤解為，「生態專家不懂藝術、不尊重藝術」。事實上，特生中心近年為喚起民眾對石虎保育的關注，做了一系列Ｑ版石虎，他們的保育大使「阿虎」受歡迎程度，不亞於觀光局的「喔熊」。

去年林務局與台鐵合作的「里山動物列車2.0」，療癒系的石虎車頭，車上的石虎、穿山甲、獼猴、環頸雉、白鼻心，成為大小朋友爭相合照的對象，也讓更多人認識這群平常不容易接觸的動物，進而學著保護他們。

畢竟在彩繪列車上的畫動物，不是畫圖鑑。目的除了吸引旅客搭乘觀光，也是在地生態產業的一環。彩繪列車一列上百萬，如何在生態藝術之間以重要特徵呈現在大眾眼前，事前必定開過多次會議。設計師不一定熟悉每樣眉角，如何讓生態與藝術結合，靠的是主辦單位一次又一次的溝通協調。

聯合報近來才以「差不多文化」形容台鐵，總覺得差一點沒關係、不遵守規定也沒關係，造成嚴重的誤點與安全威脅，交通部長林佳龍接受媒體專訪時，也再次引用這句「差不多文化」。但從集集列車石虎列車來看，事前溝通「差不多就好」、事後一句「我們只是觀光單位」，甚至最後不願補救、隨隨便便就要拿掉的差不多心態。