美食之旅！網路旅遊業者選出全球六大最值得去的美食節

2019-08-22 13:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



民以食為天，美食是許多人認識旅遊目的地最傳統直接的媒介，大啖各地別具特色的佳餚，是旅途中最美好的享受。根據全球線上訂房業者Booking.com的調查顯示，台灣有72%的旅客會因美食選擇旅遊目的地，探索各國的美食節對旅遊饕客而言，絕對是一件令人期待的事情。為此，Booking.com決選出六大全球最值得一去的美食節，從「法國」讓人口水直流的巧克力沙龍展，到「美國」體驗奇特的蟲蟲大餐，甚至在匠心獨具的「日本」東京拉麵秀，都非常值得前往。

加拿大安大略，肉食主義者的夢幻天堂

身為肉食主義的旅客們，必定會愛上「加拿大」最大型的燒烤肋排節，今年8 月 30 日至9 月 2 日將在安大略伯靈頓城的斯賓賽史密斯公園舉行，活動特別邀請 19 位曾經獲獎的烤豬肋排大師前來一展身手，讓遊客可邊暢飲冰涼的啤酒，邊大啖飽滿多汁的肋排，並穿梭在舞台間聆聽當地樂團的演唱，觀看名人作為裁判的美食競賽，在美食節中絕對沒無聊的一刻。

義大利拿坡里，披薩愛好者不能錯過的美食盛典

「義大利」拿坡里以披薩發源地聞名，拿坡里披薩村美食節已舉行到第九屆，今年預計將再次吸引全球超過一百萬的披薩愛好者前往，活動將於9 月 13日至22 日舉辦。旅客不僅可以在此品嘗世界知名的披薩，也能跟來自世界各地的披薩大師學習私房製作技巧。此外，美食節中還有展覽、音樂會與競賽，讓旅客還能體驗不一樣的活動。

美國北卡羅來納州，專屬特殊美食挑戰者的蟲蟲美食節

位於「美國」北卡羅萊納州的自然科學博物館將於今年 9 月 21 日舉辦蟲蟲美食節，若對奇珍異食勇於挑戰的旅人，不妨來此品嘗昆蟲大餐。現場有當地主廚親自準備的餐點，讓人吃得津津有味，並有各種昆蟲相關的展覽與工作坊，可以探索相關知識。雖然一般很少能吃到以昆蟲為食材的餐點，但來到蟲蟲美食節便能了解吃昆蟲對健康的益處。

法國巴黎，螞蟻人無法錯過的巧克力沙龍展

對於喜歡巧克力的旅人來說，巧克力沙龍展就是讓夢想成真的必去清單！此展覽已有25年歷史，是全球最大的巧克力盛會，今年將在10 月 30 日至11 月 3 日於巴黎凡爾賽門展覽中心舉辦，不僅將展示來自60 個國家的特色巧克力，旅客們更可以觀摩每年國際最流行的巧克力口味與製作潮流，同時還有許多展覽、競賽、巧克力雕像及巧克力時尚秀等豐富整場盛會。

日本東京，讓拉麵老饕興奮無比的拉麵秀

為期十一天的東京拉麵秀每年約在 10 月底至 11 月初時於駒澤奧林匹克公園舉辦，若對拉麵沒有抗拒之力的旅人，千萬不能錯過精彩絕倫的拉麵秀。此美食展有 30 個拉麵攤位從日本各地而來，聚集了不同地區的拉麵風味，旅客可以同時品嘗各地的拉麵特色，滿足味蕾的享受。

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