親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風白鹿恐襲台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

鎮壓「反殖民騷亂」？印尼軍隊進駐西巴布亞省

接待日本賓客遲到25分鐘挨轟 韓國瑜：日方都諒解

美食之旅！網路旅遊業者選出全球六大最值得去的美食節

2019-08-22 13:15經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

民以食為天，美食是許多人認識旅遊目的地最傳統直接的媒介，大啖各地別具特色的佳餚，是旅途中最美好的享受。根據全球線上訂房業者Booking.com的調查顯示，台灣有72%的旅客會因美食選擇旅遊目的地，探索各國的美食節對旅遊饕客而言，絕對是一件令人期待的事情。為此，Booking.com決選出六大全球最值得一去的美食節，從「法國」讓人口水直流的巧克力沙龍展，到「美國」體驗奇特的蟲蟲大餐，甚至在匠心獨具的「日本」東京拉麵秀，都非常值得前往。

加拿大安大略，肉食主義者的夢幻天堂

身為肉食主義的旅客們，必定會愛上「加拿大」最大型的燒烤肋排節，今年8 月 30 日至9 月 2 日將在安大略伯靈頓城的斯賓賽史密斯公園舉行，活動特別邀請 19 位曾經獲獎的烤豬肋排大師前來一展身手，讓遊客可邊暢飲冰涼的啤酒，邊大啖飽滿多汁的肋排，並穿梭在舞台間聆聽當地樂團的演唱，觀看名人作為裁判的美食競賽，在美食節中絕對沒無聊的一刻。

義大利拿坡里，披薩愛好者不能錯過的美食盛典

「義大利」拿坡里以披薩發源地聞名，拿坡里披薩村美食節已舉行到第九屆，今年預計將再次吸引全球超過一百萬的披薩愛好者前往，活動將於9 月 13日至22 日舉辦。旅客不僅可以在此品嘗世界知名的披薩，也能跟來自世界各地的披薩大師學習私房製作技巧。此外，美食節中還有展覽、音樂會與競賽，讓旅客還能體驗不一樣的活動。

美國北卡羅來納州，專屬特殊美食挑戰者的蟲蟲美食節

位於「美國」北卡羅萊納州的自然科學博物館將於今年 9 月 21 日舉辦蟲蟲美食節，若對奇珍異食勇於挑戰的旅人，不妨來此品嘗昆蟲大餐。現場有當地主廚親自準備的餐點，讓人吃得津津有味，並有各種昆蟲相關的展覽與工作坊，可以探索相關知識。雖然一般很少能吃到以昆蟲為食材的餐點，但來到蟲蟲美食節便能了解吃昆蟲對健康的益處。

法國巴黎，螞蟻人無法錯過的巧克力沙龍展

對於喜歡巧克力的旅人來說，巧克力沙龍展就是讓夢想成真的必去清單！此展覽已有25年歷史，是全球最大的巧克力盛會，今年將在10 月 30 日至11 月 3 日於巴黎凡爾賽門展覽中心舉辦，不僅將展示來自60 個國家的特色巧克力，旅客們更可以觀摩每年國際最流行的巧克力口味與製作潮流，同時還有許多展覽、競賽、巧克力雕像及巧克力時尚秀等豐富整場盛會。

日本東京，讓拉麵老饕興奮無比的拉麵秀

為期十一天的東京拉麵秀每年約在 10 月底至 11 月初時於駒澤奧林匹克公園舉辦，若對拉麵沒有抗拒之力的旅人，千萬不能錯過精彩絕倫的拉麵秀。此美食展有 30 個拉麵攤位從日本各地而來，聚集了不同地區的拉麵風味，旅客可以同時品嘗各地的拉麵特色，滿足味蕾的享受。

澳洲林肯港－在瘋鮪魚節品嘗最具海味的海鮮料理

「澳洲」的林肯港每年都會舉辦瘋鮪魚節，這個美食節可不是一般的美食節，旅客能親眼觀賞聞名世界的「鮪魚投擲競賽」。節慶通常於一月澳洲國慶日的週末舉行，以向當地的鮪魚產業與農業致敬，旅客除了享受產地直送的餐點與世界上最新鮮的海鮮外，現場還有音樂表演、鮪魚主題的繞街遊行，讓節慶熱鬧無比。

時尚的「巴黎凡爾賽門奧科飯店」除了豐盛的自助式早餐外，還提供許多有機佳餚，滿足喜...
時尚的「巴黎凡爾賽門奧科飯店」除了豐盛的自助式早餐外，還提供許多有機佳餚，滿足喜愛美食的旅客。而附近小型的賽萬提斯市場中，也能找到各種新鮮蔬果、乳製品與鮮花，讓旅人親身體驗巴黎的浪漫風情。　圖／Booking.com提供
分享

巧克力拉麵

相關新聞

「圓山密道」9月1日起開放！1天6場次 百元即可揭密

2019-08-22 12:30

遠東全家福台北outlet展售 服飾、寢具全面零碼出清

2019-08-22 10:47

看美人魚、吃松阪牛、還可以當忍者！日本三重不只「伊勢神宮」好玩

2019-08-21 22:56

辣妹登場！來六福水樂園「水蛇日」秀腰身 門票只要199

2019-08-21 21:59

台北101頂級珠寶腕錶大賞 體驗式展覽吸引千禧世代族群

2019-08-21 20:41

每天眨眼超過1萬次！眼睛最容易顯老 最新科技就要用「魚子」保養

2019-08-21 20:17

躺在家裡吃現烤和牛！樂軒「燒肉管家到你家」奢侈服務 6人份要3萬元

2019-08-21 19:37

遠東集團擁900萬會員強力後盾 HAPPY GO Pay上線進擊零售APP之戰

2019-08-21 19:34

免出門！萊爾富開放「App扣繳信用卡費」 限時再送大熱美折價

2019-08-21 18:45

嚴選高海拔茶葉入饌！茶裏王全新「青心烏龍無糖」2.0版上市

2019-08-21 18:30

向上古神獸致敬！夢幻一隊復古商品在台開賣 萬元喬丹球衣一度斷碼

2019-08-21 18:22

CELINE全新11款高級訂製香水將上市 是寄自Hedi Slimane的香氛情書

2019-08-21 17:57

買1送1吃起來！一禾堂推「海鹽豆乳冰淇淋捲」 新光店8月底前打卡送券

2019-08-21 17:51

波爾多第一葡萄酒「摩當卡地」 橡木桶洋酒率先推「超值組」

2019-08-21 17:49

行家們搶著要買他的表！當代製表大師Kari Voutilainen首度訪台

2019-08-21 17:39

7-11「哆啦A夢神奇道具集點」來囉！烤土司機、記憶吐司造型盤必收

2019-08-21 17:37

法國潮流軍靴「怪美的」！Lulu黃路梓茵站台分享「腰瘦」穿搭法

2019-08-21 17:25

泰勒絲和Stella McCartney推出聯名系列 粉絲快來買一波

2019-08-21 17:12

美炸了！綠美丘藝術市集8月底台北登場 網美必拍巨型裝置限3個月展出

2019-08-21 17:07

線上繳費更便民 「彰銀」X「萊爾富」首推超商API繳費

2019-08-21 16:52

響應乳癌公益 ghd粉墨限定版造型夾好美又有愛

2019-08-21 16:47

周杰倫、王一博就愛花襯衫 不只有型還混搭出瀟灑帥氣

2019-08-21 16:43

狂嗑「330g肉盤」只要269元！肉多多火鍋限量套餐 還有「榴槤冰淇淋」

2019-08-21 16:20

新生代歌姬亞莉安娜爆紅 巡迴演唱戴60萬耳環

2019-08-21 16:16

最好入手的愛馬仕絲巾！超受歡迎的Twilly淡香精 讓女人又辣又香

2019-08-21 16:10

怪奇比莉獻唱香奈兒遊艇俱樂部 陽傘沙灘椅超想帶回家！

2019-08-21 15:44

性感俏皮超勸敗！想來件Chiara同款「眨眼」泳衣

2019-08-21 14:57

品味生活好物 打開心門讓感覺進來

2019-08-21 14:39

文旦柚健康入菜 雞湯裡吃得到果肉

2019-08-21 14:11

非主流才夯！義大利血統ANONIMO腕表正式登台

2019-08-21 13:37

影／蘇澳漁會秒殺海鮮又來了 8大魚產超划算

2019-08-21 13:18

雪梨獨特滋味「草莓西瓜蛋糕」藏身高雄公仔麵小店

2019-08-21 12:51

好市多上架澳門必買伴手禮 比當地便宜他「連搬3組」

2019-08-21 12:42

婦人猛裝3大袋好市多洋蔥 網友傻眼「太誇張了」

2019-08-21 10:11

婚嫁界最強聯名！美國婚紗天后 x HEARTS ON FIRE絕美婚紗變婚戒

2019-08-21 10:08

佳節搜查線 中秋月餅大爆料

2019-08-21 00:19

夏日新彩妝添浪漫風格 讓你「粉」可愛

2019-08-20 23:58

頂級珠寶女表 幾何線條更「玩」美

2019-08-20 23:42

人類登月五十載！ 歐米茄限量紀念腕表首次抵台

2019-08-20 20:57
看更多

熱門文章

「穿心颱」太聳動 氣象專家：路徑預測圖被錯誤詮釋

2019-08-22 07:25

11號颱風「白鹿」生成 日本估周六直撲台灣

2019-08-21 15:13

白鹿颱風周六最逼台 不排除從東部登陸

2019-08-22 00:03

開開停停！捷運板南線月台擠爆 北捷：軌道訊號出現異常

2019-08-22 09:24

狂嗑「330g肉盤」只要269元！肉多多火鍋限量套餐 還有「榴槤冰淇淋」

2019-08-21 16:20

台北年薪160萬和花蓮年薪110萬住哪好？ 他指這點是關鍵

2019-08-21 21:18

輕颱白鹿持續變快增大 周五海、陸警恐接力發布

2019-08-22 11:16

白鹿將撲台 專家：花東首當其衝、南部當心這時間風雨

2019-08-22 11:29

輕颱白鹿周末襲台 專家：有登陸花東可能性

2019-08-21 16:04

健保擬降眷口數！樂了雇主荷包 健保收入恐短收47億元

2019-08-21 18:23

氣象局：輕颱白鹿撲台機率高 周五東半部南部就有風雨

2019-08-22 09:20

鼻頭擠出黃粉刺居然是「蟎蟲」 3招簡單讓毛孔更乾淨，拿煮菜的鹽就能用⋯

2019-08-21 23:19

台鐵汐科到南港站列車大誤點 影響5506人

2019-08-22 08:11

「下雨包月」又傳颱風 洗車業嘆：快沒飯吃了

2019-08-21 17:16

玩日月潭回家雷雨交加 車熄火一看「是火葬場」

2019-08-21 15:27

彭啟明：白鹿颱風將生成 是否侵台這些重點要觀察

2019-08-21 14:12

彭啟明：輕颱白鹿東部登陸地點不同 風雨也會有差異

2019-08-22 09:00

颱風白鹿最快今形成 侵台機率高

2019-08-21 14:22

低壓帶影響及午後對流發展旺盛 17縣市大雨特報

2019-08-21 13:54

7-11「哆啦A夢神奇道具集點」來囉！烤土司機、記憶吐司造型盤必收

2019-08-21 17:37

影╱專營陸客一條龍！業者放無薪假 交長：鬆綁東協旅客來

2019-08-21 16:07

一張圖看各國預測 白鹿恐成近兩年首個中心登陸颱風

2019-08-22 10:02

天生相剋？職場上最不對盤的生肖組合

2019-08-22 10:24

史上最火速！上周拍板 勞動部5天公告明年基本工資調漲

2019-08-21 19:12

婆婆干涉育兒方式倒掉她母奶 豬隊友只會兩手一攤

2019-08-21 13:52

椎間盤突出這月開刀怕怕 專家：有這些症狀千萬別鐵齒

2019-08-21 15:20

每日星座運勢／處女愛情成功機率高 財務評估精準

2019-08-22 00:00

「圓山密道」9月1日起開放！1天6場次 百元即可揭密

2019-08-22 12:30

東南亞乾旱 台大研究：「風水輪流轉」釀禍

2019-08-22 00:06

「競賽神豬」強逼灌食2年增肥至700公斤！利刀割喉放血被批超殘忍

2019-08-21 20:46

突發心肌梗塞 無線12導程心電儀搶黃金急救時間

2019-08-21 15:21

台北、新北大雷雨！ 慎防劇烈降雨雷擊

2019-08-21 14:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top