「孫紅茶行」獲頒全球紅茶唯一、最高榮譽「水晶獎」

2019-08-22 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



2019比利時國際風味評鑑(International Taste Institute,iTi)甫於布魯塞爾皇家聖殿劇院(Théâtre Royal des Galeries)公布評比結果，孫紅茶行的「臺灣紅茶」(Taiwan Black Tea)再摘三星獎，同時獲頒象徵最高殊榮的「水晶獎」(The Crystal Taste Award)，這是全球紅茶唯一、也是孫紅茶行第一次摘下水晶獎，此獎須連續三年受頒「三星獎」的茶品，才能獲此表彰，代表該茶款實屬紅茶類中的上乘之作。

此次孫紅茶行「臺灣紅茶」以「平安」作為年度祝福語，瓷身襯上金色「平安」字樣，以100%「臺灣紅茶」注入東方風格瓷身。孫紅茶行「臺灣紅茶」全台限量1,000組，售價1,999元，即日起開放官網訂購，或可至全台機場免稅商店(昇恆昌、采盟)、長榮航空購買。

有「食品米其林」稱號的iTi 比利時國際風味評鑑，再次傳來捷報！孫紅茶行以「臺灣紅茶」，在繼2017年90.2分和2018年93.1分獲得最高榮譽iTi三星獎後，又於今年96.5分又獲得iTi三星獎最高殊榮，連續三年獲得三星獎，同時獲頒象徵最高殊榮的水晶獎(The Crystal Taste Award)。

iTi 國際風味評鑑的評委會由資深主廚等大師組成，所有產品均按照嚴格和中立的方法評估和打分。評委會事前並不知道產品的名稱、品牌來源，只以「盲評」，除了得分以外，主廚等還提供改善產品風味的意見和建議。