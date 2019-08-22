「圓山密道」9月1日起開放！1天6場次 百元即可揭密

2019-08-22 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



充滿傳奇色彩的「圓山密道」到底何時開放？詢問者眾，圓山飯店經過數月討論與規劃後，決定將於9月1日起正式對外提供專人導覽服務，每天有6個時段可供預約，票價每人100元，憑票根還可兌換飯店明信片壹張，並享圓山伴手禮限定品項9折優惠。

建築充滿特色的圓山飯店，參與了台灣近代歷史的許多重要事件，屹立超過一甲子，不但親身參與、同時親眼見證歷史，生動的敘說了一個大時代的故事。早年，在創辦人蔣夫人宋美齡女士的擘劃下，從選址、設計、建材到陳設，打造出東方宮殿式建築，曾招待無數各國元首、貴賓，向世界介紹台灣。

「圓山文化之旅」於9月1日起，每天9:00、10:00、11:00、15:00、16:00、17:00共6個時段導覽場次，行程包含大廳梅花藻井、大缸花、文化走廊、百年金龍、密道及圓山文創館等，票價每人100元，憑券購買圓山珍珠奶茶、圓山烏龍茶包、經典起司蛋糕、原味夏威夷豆牛軋糖、伯爵紅茶牛軋糖、丹麥千層酥可享9折優惠。