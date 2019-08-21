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看美人魚、吃松阪牛、還可以當忍者！日本三重不只「伊勢神宮」好玩

2019-08-21 22:56聯合報 記者陳睿中╱即時報導

位在日本中部地區的三重縣，以「伊勢神宮」而聞名，而飼育於此的「松阪牛」更是揚名國際的頂級和牛。今年7月更有全新開幕的「點心餅親子主題樂園」登場，另外還有忍者之森、鳥羽水族館等景點，絕對能一次滿足全家大小的出遊樂趣。旅客也可以「中部國際機場新特麗亞」為門戶，搭乘高速船前往三重縣，僅需45分鐘就可抵達。

【點心餅親子主題樂園】

於今年7月底全新開幕的「點心餅親子主題樂園（おやつタウン）」，以台灣人熟悉的「模範生點心麵」為主題，結合運動、娛樂與購物所打造，並由「星太郎」擔任代言人。

園區內設有星太郎大型溜滑梯、三層樓高的叢林冒險「繩網競技場」、攀岩等娛樂設施，能為孩子帶來安全又愉快的體驗，另也有紙板構成的小城區遊樂區可供年紀較小的孩童安心玩耍。此外，還可參觀點心麵工廠以及體驗工房，DIY製作屬於自己風味的點心餅，商店內也有樂園限定的伊勢龍蝦與松阪牛口味點心麵。

【伊勢神宮】

在日文中有「一生必定得到伊勢神宮參拜七次，到熊野三山朝聖三次」的說法，再加上天皇從即位到退位等重要事蹟都必須至伊勢神宮稟報，可見其地位之重要，是來到三重絕不能錯過的景點。

供奉著日本最高位階神祇「天照大御神」的伊勢神宮，佔地5,500公頃，其中2%為可參拜之處，其他則為有著800年樹齡的神宮杉等巨木森林，傳說巨木擁有靈氣，因此被稱為日本最能帶來好運與能量的靈地。來此參拜獲得能量後，參拜者必定拜訪神宮前的「托福橫丁」，走逛舒適涼爽的五十鈴川岸邊，亦或在木造建築的歷史古街愜意走逛，品嚐知名的「赤福」與「虎屋」甜點、供奉神宮的「白鷹」御酒等美食，讓心靈與口腹一次滿足。

【和田金和牛壽喜燒店】

素有「日本三大和牛」之一的「松阪牛」飼育於三重當地，以具有豐富層次的鮮甜旨味被評為最頂級和牛。旅客在松阪市，可品嚐2019年米其林指南推薦的松阪牛壽喜燒名店「和田金」。

如同日式旅館般外型建築的「和田金」，自1878年便開始營業，來自自家牧場養殖，一片片切得稍厚的松阪牛，透過專人以炭火加熱手工打造的南部鐵器，再細緻地添入砂糖與昆布醬油，緩慢地透過壽喜燒方式引領出松阪牛濃郁肉香，品嚐過程如同享受一場極致的松阪牛感官之旅般令人陶醉。

【忍者之森、鳥羽水族館】

在忍者發源地的「忍者之森」裡，遊客能使用各式忍者道具，學習伊賀流忍術的奧義，挑戰忍者的修行體驗；小小遊客也可化身為伊賀忍者，手持手裏劍對付敵人，再用遁走術或飛猿術脫身。

另外位在海女故鄉的鳥羽，擁有全世界最大的室內水族館之稱的「鳥羽水族館」，館內有12個區域展示區，飼養著日本最多、達到850種的生物種類，再加上日本唯一可觀賞美人魚「儒艮」的特點，讓鳥羽水族館成為日本國內超人氣水族館！同時，水族館也緊鄰「Mikimoto御木本真珠島」，遊客也可再順遊附近，購入CP值超高的珍珠飾品。

在和田金，可以用壽喜燒的方式，品嚐頂級的松阪牛。圖／業者提供
在和田金，可以用壽喜燒的方式，品嚐頂級的松阪牛。圖／業者提供
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在鳥羽水族館，可以近距離觀賞美人魚「儒艮」。圖／業者提供
在鳥羽水族館，可以近距離觀賞美人魚「儒艮」。圖／業者提供
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點心餅親子主題樂園內，小朋友可以在室內繩網競技場盡情玩耍。圖／業者提供
點心餅親子主題樂園內，小朋友可以在室內繩網競技場盡情玩耍。圖／業者提供
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伊勢神宮附近的托福橫丁，乃是旅客必訪之地。圖／業者提供
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忍者親子建築

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