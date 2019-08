遠東集團擁900萬會員強力後盾 HAPPY GO Pay上線進擊零售APP之戰

2019-08-21 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



遠東集團結合集團綜效力量,共同推出跨通路的行動支付服務「HAPPY GO Pay」。圖/遠東集團提供 分享 facebook 今年可說是零售通路行動支付競爭相當激烈的一年,從百貨、超市通路,紛紛開發推出屬於自家行動支付。過去,消費者錢包要帶著現金、各式信用卡、會員卡,現在零售APP將行動支付、會員卡、點數累計兌換、發票儲存通通整合,只要一支手機就能輕鬆購物。看見消費科技化不可逆的趨勢,遠東集團今日宣布,結合集團綜效力量,共同推出跨通路的行動支付服務「HAPPY GO Pay」,且一推出就有HAPPY GO卡900萬會員的強力會員後盾,強勢進擊零售APP之戰。

百貨通路繼新光三越、微風集團、台北101購物中心先後推出自建行動支付的APP後,今年遠東集團70周年,整合旗下鼎鼎聯合行銷(HAPPY GO)紅利點數平台、遠東商銀,以及集團零售體系,共同推出行動支付服務「HAPPY GO Pay」,首波攜手遠東商銀、花旗、台新、聯邦、玉山、華南、第一銀行等七大銀行,可於遠東百貨、遠東SOGO、遠東巨城、遠企、愛買與city’super等六大通路使用,只要用它就可以直接用手機消費、累點、兌點,錢包再也不用帶一大堆卡片出門。

遠東集團董事長徐旭東表示,「HAPPY GO Pay很簡單,就是幫助你Pay的過程簡單舒適愉快,把點數與支付功能整合在一起,加上把企業通路、優勢連結在一起,這才是力量。」

根據數據顯示,台灣使用現金占比達62%。徐旭東指出,「台灣科技發達,但目前國人帶現金、使用現金的比例還是太高了」。他進一步談到,目前大陸有8成民眾不使用現金,他分享了一個他自己在大陸的趣事,他本來想請同事吃麵,先後拿出遠東商銀信用卡與其他信用卡結帳,但店家不收,他再拿出現金結帳,沒想到店家說「現金我們更不要,我們用微信支付。」沒在用微信支付的徐旭東笑說,「結果我請人家吃麵最後卻無法付錢」。

遠東集團綜效暨零售規劃總部執行長李靜芳分享,零售APP是消費者服務整合的最終首選,根據國外研究報告,67%的智慧型手機用戶會下載零售APP,每個人至少會有4個零售APP,當中有超過50%是為了優惠券與會員折扣。

HAPPY GO在15年前開創點數經濟,現在擁有900萬活躍會員,全台每兩人就有一人是HAPPY GO卡友。因應新消費成型,現在HAPPY GO升級變身全新改版的HAPPY GO APP,從原本實體卡進化到用手機APP,即可體驗一機在手就能進行點數累積兌換和消費付款的全新行動數位化服務。更攜手日本DOCOMO推出全台第一個以手機APP跨境累兌點服務。

HAPPY GO APP自今年4月上線後,並進一步擴增行動支付功能,目前APP下載量為52萬,預計至年底下載量以達到150萬為目標。慶祝HAPPY GO APP上線,即日起至8月底特別推出消費滿額點數最高15倍回饋,以及天天抽萬點HAPPY GO點數和六大通路加碼回饋。

另外,綜觀其他百貨行動支付APP發展現況,新光三越自2014年推出新光三越APP,2018年8月推出百貨第一個行動支付「skm pay」,可說是台灣百貨零售新經濟的領先起跑者,目前新光三越APP下載量破百萬,擁有其他百貨APP沒有的獨家功能,包括分期與紅利折抵功能。即日起至9月5日首次註冊APP會員加贈會員點數100點。

微風自2015年推出微風APP,今年初「Breeze Pay」上線,目前APP下載量有60萬,微風觀察,Breeze Pay開通後,帶動整體行動支付使用率,每個月有超過3%成長,且館內用行動支付最高單筆金額高達30萬。微風APP的使用者輪廓,女性使用者占比約6成,主要年齡層落在30至49歲,21至30歲次之。