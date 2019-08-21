免出門！萊爾富開放「App扣繳信用卡費」 限時再送大熱美折價
近年來國際上吹起「開放銀行」（Open Banking）風潮，萊爾富率先與彰化銀行攜手合作，成為首家開放App扣繳信用卡費的超商，即日起透過Hi-Life VIP App「萊繳費」功能，介接彰化銀行金流服務後，不用出門、也無須重新註冊或填寫大量資料，輸入本人繳款資訊及選擇扣款銀行帳號，就可快速繳交各家銀行信用卡費用，首波已開通中國信託、花旗、樂天、星展、台灣中小企銀等5家銀行，後續將積極洽談其他銀行業者加入，預計可望帶動整體代收業績成長超過3成。
台灣金管會今年加速推動「開放銀行」措施，以往到銀行開戶、利用帳戶存提款、轉帳或投資各種金融商品，資料只局限在銀行端擁有，如今只要取得用戶同意，即可讓銀行把資料解放出來，將資料使用權還給用戶。
萊爾富自2017年推出Hi-Life VIP會員App後，至今已累積超過220萬會員數，本次與彰化銀行跨業合作，讓大眾可透過經常使用的App進行信用卡、水費、電信費、停車費等日常生活費用的線上即時繳費。即日起至10月8日透過萊爾富Hi-Life VIP App內「萊繳費」功能線上完成信用卡繳費，可享Hi Café大杯熱美式咖啡折價15元的好康優惠券。
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