免出門！萊爾富開放「App扣繳信用卡費」 限時再送大熱美折價

2019-08-21 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



萊爾富與彰化銀行結盟，成為首家開放App扣繳信用卡費的超商。圖／萊爾富提供 分享 facebook 近年來國際上吹起「開放銀行」（Open Banking）風潮，萊爾富率先與彰化銀行攜手合作，成為首家開放App扣繳信用卡費的超商，即日起透過Hi-Life VIP App「萊繳費」功能，介接彰化銀行金流服務後，不用出門、也無須重新註冊或填寫大量資料，輸入本人繳款資訊及選擇扣款銀行帳號，就可快速繳交各家銀行信用卡費用，首波已開通中國信託、花旗、樂天、星展、台灣中小企銀等5家銀行，後續將積極洽談其他銀行業者加入，預計可望帶動整體代收業績成長超過3成。

台灣金管會今年加速推動「開放銀行」措施，以往到銀行開戶、利用帳戶存提款、轉帳或投資各種金融商品，資料只局限在銀行端擁有，如今只要取得用戶同意，即可讓銀行把資料解放出來，將資料使用權還給用戶。