向上古神獸致敬！夢幻一隊復古商品在台開賣 萬元喬丹球衣一度斷碼

2019-08-21 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



復古絕對是時尚萬年不敗的流行話題！美國百年復古球衣品牌Mitchell & Ness日前在台打造亞洲首個「Hardwood Classic 復古專區」，並同步開賣美國男籃史上最經典的「夢幻一隊」復刻商品，包含許多NBA「上古神獸」球星參加奧運時的復古球衣、球褲等，吸引不少粉絲搶購；而丹寧品牌LEVI’S的原創復刻LVC系列日前也發表多款經典單品，向60年代紐約曼哈頓格林威治村的藝術創作者與民謠歌手致敬。

正當全世界球迷還在爭論今年美國男籃夢幻隊是不是「史上最弱」的一次，多數球迷恐怕又不免緬懷起1992年出征巴塞隆納奧運會的「夢幻一隊」，這支聚集喬丹、魔術強森、大鳥柏德等超級球星的夢幻隊，至今仍是球迷心中永遠的回憶。

而以復刻球衣考究仔細著稱的美國費城百年品牌Mitchell & Ness，日前便推出美國籃球史上的夢幻隊伍「1992 Dream Team」相關商品，台灣代理商引進販售以外，也順勢在在台北微風松高NBA Store中全新改裝打造「 Mitchell & Ness Hardwood Classic 復古專區」，品牌表示，這專區不僅是亞洲首發，也是除紐約NBA Store以外，首個Mitchell & Ness的復古商品專區。

業者也補充表示，復古專區展售多款當年球員們場上與練習著用的球衣褲、熱身籃球衣及熱身外套長褲等，其中，「籃球之神」麥克喬丹的球衣要價近萬元，也一度熱賣到斷碼，並同步推出夢幻隊伍的周邊商品。