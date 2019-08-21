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CELINE全新11款高級訂製香水將上市 是寄自Hedi Slimane的香氛情書

2019-08-21 17:57聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

話題製造機Hedi Slimane再出新作，推出CELINE高級訂製香水系列，以白晝與夜幕為題，一口氣推出11款，形象影片也散發無機質的精工之美，以黑白冷調的簡約傳達瓶身的結構、香氣的純粹，是相當別緻的香水影像廣告

CELINE的全新「HAUTE PARFUMERIE高級訂製香水系列」由藝術總監Hedi Slimane親自打造，身為2004年CHRISTIAN DIOR香水屋的創始者，他為CELINE開創了一趟奢華的香氛嗅覺旅程，11款香水在今年秋冬預計上市9款，另2款則在2020年問世。

HAUTE PARFUMERIE高級訂製香水系列的命題是白晝與黑幕，以場合為分野，白晝系列包括遊行慶典（PARADE）、聖日耳曼（SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS）、巴黎之境（DANS PARIS）、法魅古龍水（COLOGNE FRANÇAISE）、肌膚之親（LA PEAU NUE）、加州之泉（EAU DE CALIFORNIE）以及計畫2020年上市的詩人藍波（RIMBAUD）、森林木香（BOIS DORMANT），簡約的字句鋪陳出詩意的日間生活；而夜幕系列則是玫瑰少年（BLACK TIE）、夜行動物（REPTILE）、巴黎夜生活（NIGHTCLUBBING），充滿想像空間。極簡風格的玻璃瓶身展現法式玻璃工藝，如稜鏡般的側波紋與炫黑的頂蓋，烘托了十七世紀後期極簡主義的美學。

所有香水都契合Hedi Slimane的無性別主義，香味結構也無分男女，以巴黎精神、古典主義和衝突的反差性作為創作核心，就像是Hedi Slimane的私密日記，紀錄他個人的嗅覺旅程和情感，是寄自Hedi Slimane的香氣情書，運用六○、七○年代的經典香氛包括樹苔、鳶尾花、玫瑰、柑苔調等，歌頌香水歷史；CELINE全球首間高級香氛專賣店，也預計在10月下旬於巴黎開幕。

█CELINE全新高級訂製香水系列圖檔影片：

https://www.youtube.com/watch?v=BHnRdWUxmoE

https://www.youtube.com/watch?v=4TnswwK3lCI

https://www.youtube.com/watch?v=mESuewzqatM

1971年創始人Celine Vipianna建立的TRIOMPHE經典徽章鐫刻...
1971年創始人Celine Vipianna建立的TRIOMPHE經典徽章鐫刻於外盒蓋頂。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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Hedi Slimane推出CELINE高級訂製香水系列，以白晝與夜幕為題共11...
Hedi Slimane推出CELINE高級訂製香水系列，以白晝與夜幕為題共11款。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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形象影片散發無機質的精工之美，以黑白冷調的簡約傳達瓶身的結構。圖／CELINE ...
形象影片散發無機質的精工之美，以黑白冷調的簡約傳達瓶身的結構。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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Hedi Slimane推出CELINE高級訂製香水系列，以白晝與夜幕為題共11...
Hedi Slimane推出CELINE高級訂製香水系列，以白晝與夜幕為題共11款。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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晶瑩剔透的玻璃瓶身有著稜鏡般的側波紋，襯托十七世紀極簡主義的美學。圖／CELIN...
晶瑩剔透的玻璃瓶身有著稜鏡般的側波紋，襯托十七世紀極簡主義的美學。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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Hedi Slimane推出CELINE高級訂製香水系列，以白晝與夜幕為題共11...
Hedi Slimane推出CELINE高級訂製香水系列，以白晝與夜幕為題共11款。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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由Hedi Slimane設計的長方形柱香水瓶造型，體現法式玻璃工藝的優美傳統。...
由Hedi Slimane設計的長方形柱香水瓶造型，體現法式玻璃工藝的優美傳統。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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輝映著琥珀金波的香水光澤，展現全新11款香氛的氣勢。圖／CELINE BY HE...
輝映著琥珀金波的香水光澤，展現全新11款香氛的氣勢。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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