CELINE全新11款高級訂製香水將上市 是寄自Hedi Slimane的香氛情書

2019-08-21 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



話題製造機Hedi Slimane再出新作,推出CELINE高級訂製香水系列,以白晝與夜幕為題,一口氣推出11款,形象影片也散發無機質的精工之美,以黑白冷調的簡約傳達瓶身的結構、香氣的純粹,是相當別緻的香水影像廣告。

CELINE的全新「HAUTE PARFUMERIE高級訂製香水系列」由藝術總監Hedi Slimane親自打造,身為2004年CHRISTIAN DIOR香水屋的創始者,他為CELINE開創了一趟奢華的香氛嗅覺旅程,11款香水在今年秋冬預計上市9款,另2款則在2020年問世。

HAUTE PARFUMERIE高級訂製香水系列的命題是白晝與黑幕,以場合為分野,白晝系列包括遊行慶典(PARADE)、聖日耳曼(SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS)、巴黎之境(DANS PARIS)、法魅古龍水(COLOGNE FRANÇAISE)、肌膚之親(LA PEAU NUE)、加州之泉(EAU DE CALIFORNIE)以及計畫2020年上市的詩人藍波(RIMBAUD)、森林木香(BOIS DORMANT),簡約的字句鋪陳出詩意的日間生活;而夜幕系列則是玫瑰少年(BLACK TIE)、夜行動物(REPTILE)、巴黎夜生活(NIGHTCLUBBING),充滿想像空間。極簡風格的玻璃瓶身展現法式玻璃工藝,如稜鏡般的側波紋與炫黑的頂蓋,烘托了十七世紀後期極簡主義的美學。

所有香水都契合Hedi Slimane的無性別主義,香味結構也無分男女,以巴黎精神、古典主義和衝突的反差性作為創作核心,就像是Hedi Slimane的私密日記,紀錄他個人的嗅覺旅程和情感,是寄自Hedi Slimane的香氣情書,運用六○、七○年代的經典香氛包括樹苔、鳶尾花、玫瑰、柑苔調等,歌頌香水歷史;CELINE全球首間高級香氛專賣店,也預計在10月下旬於巴黎開幕。

█CELINE全新高級訂製香水系列圖檔影片:

https://www.youtube.com/watch?v=BHnRdWUxmoE

https://www.youtube.com/watch?v=4TnswwK3lCI

https://www.youtube.com/watch?v=mESuewzqatM