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買1送1吃起來！一禾堂推「海鹽豆乳冰淇淋捲」 新光店8月底前打卡送券

2019-08-21 17:51聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

麵包控最愛的一禾堂，最招牌的海鹽奶油捲，每次推出就秒殺，日前還特別與旗下豆乳品牌一禾豆乳推出海鹽豆乳冰淇淋捲，除了敦南店外，新光A11店同步推出拍照打卡就可獲得送買1送1券，最晚到8月底為止，快趁這波吃起來。

一禾堂麵包本舖在2019年初期轉型為全植物烘焙品牌，仍相當受到消費者喜愛，尤其是店內販售的招牌海鹽奶油捲，只要一推出就立即秒殺，成為該店的長壽排隊商品。業者看準商機在今年夏天推出海鹽豆乳冰淇淋捲、一禾豆乳冰淇淋，其中，海鹽豆乳冰淇淋捲放入一禾豆乳冰淇淋，冰涼鹹甜冰淇淋搭配麵包，吃起來相當對味。兩款口味售價皆為65元。

為了慶祝新品上市，一禾堂祭出優惠活動，每間門市試營運期間，海鹽豆乳冰淇淋捲與一禾豆乳冰淇淋優惠價50元。此外，若是購買一禾豆乳冰淇淋商品，並在個人的IG或臉書拍照打卡，就可獲贈一禾豆乳冰淇淋買1送1券，敦南店試營運期間自即日起到8月23日為止，新光店即日起到8月31日為止。

一禾堂（敦南店）

試營運日期：即日起到8月23日

地址：台北市大安區敦化南路一段233巷34號1樓

電話：(02)2545-6688

時間：10：30～21：00

一禾堂（新光店）

試營運日期：即日起到8月31日

地址：台北市信義區松壽路11號B2（新光三越A11）

電話：（02）2723-0895

時間：周日至周四11：00～21：30／周五六11：00～22：00

一禾堂在2019年初期轉型為全植物烘焙品牌。圖／摘自一禾堂粉絲專頁
一禾堂在2019年初期轉型為全植物烘焙品牌。圖／摘自一禾堂粉絲專頁
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一禾堂敦南店、新光店試營運期間推出購買冰淇淋商品拍照打卡，就可獲贈買1送1券。圖...
一禾堂敦南店、新光店試營運期間推出購買冰淇淋商品拍照打卡，就可獲贈買1送1券。圖／摘自一禾堂粉絲專頁
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