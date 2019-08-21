波爾多第一葡萄酒「摩當卡地」 橡木桶洋酒率先推「超值組」

2019-08-21 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



中秋佳節，好酒商機大。橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，中秋節為酒商僅次於尾牙與春節檔期的送禮黃金檔，約可帶來整年度二至三成業績，其中，威士忌為最大宗約占五成，其次依序是葡萄酒與香檳、白蘭地。她也不諱言，大環境景氣不佳，今年整體業績應呈現小幅成長。

今年中秋送禮的新品多，其中，法國摩當卡地醇釀紅藍金羊雙入禮盒原價1,736元，特價1,288元，最值得入手。另於橡木桶洋酒門市購買比利時聖富臨頂級精釀啤酒系列指定品項，即送限量刮刮卡，有機會刮中比利時進口的烤肉架，來店還有各種隱藏版的優惠，也將帶動買氣。

今年中秋送禮，以威士忌為例，全球唯一在西班牙雪莉酒酒窖內熟成的Nomad雪莉雙桶威士忌、投資市場上最受矚目的實力派新秀愛倫、以獨特煙燻風味聞名的百樂門斯佩賽威士忌，都成功的在市場上打造區別性，推薦入手。此外，橡木桶洋酒也將迎來2019台灣獨售、限量版的百樂門12年雪莉原酒，下個月起開放預購；論及新品，英國頂級酒吧指定使用的Franlin&sons風味通寧汽水、凱特王妃婚禮御用的法國蘭頌全新雪白香檳，也都搶進中秋市場。

袁德珮表示，越來越多人嘗試葡萄酒搭配烤肉，她建議，濃厚的醬汁與炭烤的煙燻味，與許多新世界產區的葡萄酒很合拍，例如常帶有厚實肉感的澳洲葡萄酒，或是酒體健碩、風味直爽的智利葡萄酒都是好選擇。若不希望踩雷，又想要享受葡萄酒的複雜層次，歷史悠久的大品牌如澳洲奔富、多次入選Drinks international雜誌年度最受尊崇酒莊的智利聖大利，都有多元的紅白葡萄酒可選擇。

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