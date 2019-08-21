行家們搶著要買他的表！當代製表大師Kari Voutilainen首度訪台

2019-08-21 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



誰是Kari Voutilainen？對非鐘表業界的人來說，可能很陌生。不過，他在業內可是響叮噹的大師級人物，若能有機會入手其品牌腕表，未來增值空間可期，因為Kari Voutilainen可是數度奪得有「鐘表奧斯卡」之稱的日內瓦鐘表大賞肯定，加上產量極少，十分珍稀。

一年僅能製作出50只腕表的Kari Voutilainen還打破了數百年來的傳同，創造出世界首只「十進位」三問表的大師，因此他的一舉一動，總牽引了整個業界的走向，同時不少頂級鐘表品牌幕後操刀、技術顧問。這樣的一位當代大師，也在近日於代理商的邀請下特地來台，並帶著數只傑出腕表與媒體分享，包括了鏤空設計的Voutilainen 28_TI、獨特顯時的Vingt-8 ISO等表款。Kari Voutilainen提到其中的28_TI腕表，依據了下訂客人的需求，原本是想從基礎機芯來改造，但為了符合視覺上美感，以及他個人很「龜毛」的個性，最後不只完成了一只新表，還創造出新的機芯結構。