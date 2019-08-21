7-11「哆啦A夢神奇道具集點」來囉！烤土司機、記憶吐司造型盤必收

2019-08-21 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



爆紅超過50年的哆啦A夢，是許多人的童年回憶，7－ELEVEN將於8月28日起分兩波段推出最新的「哆啦A夢神奇道具集點」活動，由哆啦A夢、哆啦美領軍，並結合神奇道具元素，推出兼具實用與收藏價值的「美味X旅行」的限量商品系列，集滿6點加89～599元即可兌換一款，預估可望帶動來客成長1～2成；第二波將於9月11日起開跑，將有更多可愛經典商品。

7－ELEVEN「哆啦A夢神奇道具集點」第一波的限量商品包括造型玩具飛機、巴士、機車，有哆啦A夢、哆啦美造型等共6款，具迴力或離心動力功能，集滿6點＋89元或96點免費送1款，首批限量共24萬個；「限量記憶吐司造型盤」將經典記憶吐司道具神還原，變身為餐桌神器，可當點心盤、餐盤，集滿6點＋109元或120點免費送1款，共4款、限量共8萬個；「限量和風旅行口罩＋眼罩組」附收納袋，集滿6點＋149元或144點免費送1款，共2款、限量共6萬個；「限量和風旅行折疊拖鞋」附收納袋，集滿6點＋199元或192點免費送1款，共2款、限量共4萬個。