7-11「哆啦A夢神奇道具集點」來囉！烤土司機、記憶吐司造型盤必收
爆紅超過50年的哆啦A夢，是許多人的童年回憶，7－ELEVEN將於8月28日起分兩波段推出最新的「哆啦A夢神奇道具集點」活動，由哆啦A夢、哆啦美領軍，並結合神奇道具元素，推出兼具實用與收藏價值的「美味X旅行」的限量商品系列，集滿6點加89～599元即可兌換一款，預估可望帶動來客成長1～2成；第二波將於9月11日起開跑，將有更多可愛經典商品。
7－ELEVEN「哆啦A夢神奇道具集點」第一波的限量商品包括造型玩具飛機、巴士、機車，有哆啦A夢、哆啦美造型等共6款，具迴力或離心動力功能，集滿6點＋89元或96點免費送1款，首批限量共24萬個；「限量記憶吐司造型盤」將經典記憶吐司道具神還原，變身為餐桌神器，可當點心盤、餐盤，集滿6點＋109元或120點免費送1款，共4款、限量共8萬個；「限量和風旅行口罩＋眼罩組」附收納袋，集滿6點＋149元或144點免費送1款，共2款、限量共6萬個；「限量和風旅行折疊拖鞋」附收納袋，集滿6點＋199元或192點免費送1款，共2款、限量共4萬個。
8月28日下午3點起7－ELEVEN同步推出哆啦A夢美味系列、旅行系列限量預購周邊商品，包括「限量和風咖啡手沖組」，杯身上印有哆啦A夢、哆啦美日系和風圖案，陶瓷錐型濾杯設計，馬克杯滿水容量約500ml，集滿6點＋349元可加價購1款，共2款、限量共1.5萬個；「限量和風烤吐司機」，雙槽可烘烤不同圖案，哆啦A夢款可烤出鈴鐺和哆啦A夢的臉，哆啦美款可烤出竹蜻蜓、蝴蝶結圖案，並有6段式烘烤時間控制，活動式集屑盤好清理，集滿6點＋599元可加價購1款，共2款、限量共1.4萬個；「限量4孔USB電源供應器」是旅行必備神器，可折疊插頭、節省收納空間，集滿6點＋349元可加價購1款，共2款、限量共1.9萬個；「限量神奇翻頁時鐘」採用電池供電，大數字清楚易讀，集滿6點＋599元加價購1款，共2款、限量共1.4萬個。
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