法國潮流軍靴「怪美的」！Lulu黃路梓茵站台分享「腰瘦」穿搭法

2019-08-21 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



Lulu黃路梓茵受邀出席PALLADIUM「Δ世代軍種潮鞋」發表記者會暨UGLY BEAUTY快閃展。圖／PALLADIUM提供 分享 facebook <時尚不僅是種品味，有時候也是態度與理念的展現！法國軍靴品牌PALLADIUM日前推出新品同時，找來台灣食物藝術家陳思安共同創作裝置藝術，以廚餘為素材結合PALLAKIX鞋款大膽挑戰一般人對於美醜的想像，剛主持完金曲獎的藝人Lulu黃路梓茵也出席分享穿搭技巧；至於Timberland則以回收塑膠瓶轉換成耐用材質，發表關注環保議題的秋冬新系列。

法國潮流軍靴PALLADIUM以「UGLY BEAUTY」為靈感發表品牌全新商品「Δ世代軍種潮鞋PALLAKIX」，並找來藝術家聯手快閃辦展，除與倫敦跨界多媒體視覺藝術家Nas Abraham攜手創作形象視覺與動畫，也與台灣食物藝術家陳思安共同創作概念裝置藝術，將干貝唇、火腿、蝦蟹殼、辣椒等廚餘封入透明樹酯中，將廚餘與裝飾物封存並結合PALLAKIX鞋款，挑戰美醜的既有認知。

而應邀出席的Lulu黃路梓茵除現場演繹最新PALLAKIX 90 TX法國配色，也分享自己的審美觀，強調女孩要對自己有自信，「把別人覺得的UGLY，變成屬於自己的Own Beauty」。像她常被譏笑腿很粗，但她不會太去在意這些評論，反而找到一套適合自己的穿搭公式，她笑說，「因為我雖然腿粗，但我的優點是很腰瘦」，透過高腰的長裙或是寬褲凸顯腰身，然後營造出「上短下長」的視覺效果，都可以讓身形比例更修長、顯瘦。