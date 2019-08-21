泰勒絲和Stella McCartney推出聯名系列 粉絲快來買一波

2019-08-21 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



泰勒絲和Stella McCartney推出限量聯名商品。圖／Stella McCartney提供 分享 facebook 泰勒絲（Taylor Swift）拓展版圖再一樁，以即將發行的音樂專輯「Lover」為靈感，和英倫品牌Stella McCartney推出限量系列，洋溢熱情、色彩繽紛，也藉此慶祝泰勒絲與設計師兩人的珍貴情誼。

「Lover」是泰勒絲即將在本月底發行的第7張專輯，收錄「ME！」和最新強打「You Need To Calm Down」等歌曲，而本為摯友的Stella及泰勒絲也藉此機會合作限量「Stella x Taylor Swift」系列，延續音樂專輯中的復古塗鴉、樂隊T恤、懷舊紀念品等元素以及歌詞，打造T恤、衛衣、外套、手袋等商品，部分產品則是用泰勒絲的貓Benjamin Butter作為設計藍本，搭配彩虹、愛心等泰勒絲風格的圖樣；其中的可重複使用水瓶，也呼應Stella McCartney向來堅持環保的精神，服裝面料均採用可持續有機棉製成。