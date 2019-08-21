美炸了！綠美丘藝術市集8月底台北登場 網美必拍巨型裝置限3個月展出

2019-08-21 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



由台中審計368新創聚落、綠美丘 Midori ArtMarket 團隊共同合作打造。圖／摘自綠美丘粉絲專頁 分享 facebook 號稱是「最高顏值藝術市集」的台中綠美丘藝術市集，預計8月31日即將移師台北內湖文心日日，現場有新銳藝術家作品與市集結合的攤位入駐，開幕首周邀請國際級藝術家參與市集，還有連續3周邀請重量級烘焙師傅到場，屆時勢必又會吸引大批民眾前來朝聖。

綠美丘藝術市集是將美術館搬到市集的概念，邀請藝術家將作品結合市集活動，讓市集不只有攤位，還有許多裝置藝術可以拍照打卡留念，剛開幕的時候，吸引了大批民眾前往打卡，成了IG新熱門打卡景點。

現在在台北的民眾也可以欣賞到「最高顏值藝術市集」，由台中審計368新創聚落、綠美丘 Midori ArtMarket 團隊共同合作打造，綠美丘藝術市集首度移師到台北內湖，推出「綠美丘ll文心日日」，預計在8月31日正式登場。

綠美丘藝術市集台北場同樣邀請眾多藝術家前來，像是新銳藝術家「57吳騏」的作品結合市集擺攤，讓攤位不只是攤位，同時也是裝置藝術。另選出台中審計新村、暮暮市集及綠美丘台中場的最夯攤位，包含KerKerLand、JOE愛冰沙、日日春油飯等。

開幕期間活動不斷，首周邀請來自日本及泰國等國家的3位國際級藝術家參加市集，並且連續3周邀請重量級烘焙師傅，如吳寶春麥方、武子靖Just in Bakery與風徐徐homebibi等，讓民眾吃得到世界麵包大賽冠軍及文青系甜點。

綠美丘藝術市集 Midori ArtMarket II

地址：台北市內湖區民權東路六段180巷42弄11號（文心日日）