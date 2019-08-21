周杰倫、王一博就愛花襯衫 不只有型還混搭出瀟灑帥氣

2019-08-21 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



雖然節氣已邁入立秋，不過天氣仍十分的炎熱，而男性最應景的時髦穿搭就非花襯衫莫屬，只要搭配得就能穿出個性與瀟灑。因為演出夯劇「陳情令」而爆紅的王一博、天王周杰倫都十分清楚這點，因此不論是參與錄影還是私服，都常搭配使用。

雖然大陸的夯劇「陳情令」目前已經完結，不過身為主角的王一博與肖戰，這組螢幕「男男CP」的人氣還是居高不下。日前，便在綜藝節目中合體，更大演劇中經典橋段，讓粉絲瘋狂不已，不僅如此王一博還大秀舞藝，讓人看到他高冷外表下，其實節奏感也不錯。不過，網友們更是在意他那一身「漂丿」的造型，王一博身穿AllSaints短袖花襯衫，內搭長袖白T恤，相當的帥氣。而這也不是他第一次以花襯衫造型現身，之前也在機場被網友直擊，同樣有著AllSaints日式風格印花襯衫，搭配黑短褲，穿出潮流感。