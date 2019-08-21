狂嗑「330g肉盤」只要269元！肉多多火鍋限量套餐 還有「榴槤冰淇淋」
標榜「暴龍級大份量肉盤」的連鎖火鍋店「肉多多」，為慶祝3週年，自9月3日起推出「究愛小鮮肉」、「搭訕小纖女」等2系列紀念套餐，最低售價269元起。配合臉書打卡活動，還可再免費獲贈一盤150公克重的肉盤。
肉多多火鍋目前在全台共有34間門市，本次配合3週年推出的「究愛小鮮肉」、「搭訕小纖女」等兩大系列套餐。其中究愛小鮮肉系列中，就有動感小肥牛、愛哭活菌豬等6種不同主食組合的套餐，也包括有牛／豬搭配海鮮，或是雞腿肉搭配海鮮的海陸組合餐，最高可享300公克重的肉盤，每份299元。搭訕小纖女系列，共有4套組合，每套肉品重量為180～200公克，售價269元起。兩款系列套餐供應時間均為9月3日至10月31日。
為了慶祝3週年，凡參與臉書打卡，可再獲贈150公克重的肉盤。以搭訕小纖女套餐中的「野蠻小肥牛」為例，共計可品嚐到330公克的肉盤，而究愛小鮮肉的「動感小肥牛」套餐，加上贈品後，肉盤重量就達到450公克，滿足嗜肉者的心。另外肉多多也新推出「南洋綠咖喱」、「泰式酸辣海鮮」等新口味湯底，以及風味獨特的「榴槤冰淇淋」，讓喜愛嘗鮮的民眾有大膽的新選擇。
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