最好入手的愛馬仕絲巾！超受歡迎的Twilly淡香精 讓女人又辣又香

2019-08-21 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



一提到愛馬仕，大家會先想到的就是包包、絲巾，Hermès愛馬仕讓絲巾與香水再度結合，宣布推出新品「Twilly Eau Poivrée 淡香精」，同樣代表著愛馬仕的精神與個性。愛馬仕在2003年，推出最小尺寸的Twilly絲巾，色彩豐富、使用方式多變，也成為了時下最流行的質感配件。

2017年，愛馬仕先推出絲意淡香精Twilly d’Hermes，這次推出第2支的創作，同樣由愛馬仕的專屬調香師 Christine Nagel操刀調製，添加了辛辣感的粉紅胡椒，給予堅強的氣息，就像是一個獨立自主的新女性。

另外添加清新調的玫瑰花，堅強中卻帶著女性的溫柔與柔和感，聞起來清新脫俗。廣藿香是木質調性中比較重味道的，卻能與前兩者的味道更融合，整體感受就像是充滿自信風範、享受順其自然的生活與渴望，可說是最能詮釋女性的一款淡香精。