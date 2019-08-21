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最好入手的愛馬仕絲巾！超受歡迎的Twilly淡香精 讓女人又辣又香

2019-08-21 16:10聯合報 記者劉小川╱即時報導

一提到愛馬仕，大家會先想到的就是包包、絲巾，Hermès愛馬仕讓絲巾與香水再度結合，宣布推出新品「Twilly Eau Poivrée 淡香精」，同樣代表著愛馬仕的精神與個性。愛馬仕在2003年，推出最小尺寸的Twilly絲巾，色彩豐富、使用方式多變，也成為了時下最流行的質感配件。

2017年，愛馬仕先推出絲意淡香精Twilly d’Hermes，這次推出第2支的創作，同樣由愛馬仕的專屬調香師 Christine Nagel操刀調製，添加了辛辣感的粉紅胡椒，給予堅強的氣息，就像是一個獨立自主的新女性。

另外添加清新調的玫瑰花，堅強中卻帶著女性的溫柔與柔和感，聞起來清新脫俗。廣藿香是木質調性中比較重味道的，卻能與前兩者的味道更融合，整體感受就像是充滿自信風範、享受順其自然的生活與渴望，可說是最能詮釋女性的一款淡香精。

「Twilly Eau Poivrée 淡香精」香水靈感，來自2003年推出最小尺寸的Twilly絲巾，玫瑰粉紅色的瓶身，就像代表著自信的女生，香水瓶頸上，繫著一條嶄新的Twilly絲帶，讓整體感帶著一個俏皮、甜美、迷人的愛馬仕女性。

Hermes愛馬仕「Twilly Eau Poivrée 淡香精」，帶著俏皮的轉...
Hermes愛馬仕「Twilly Eau Poivrée 淡香精」，帶著俏皮的轉變，讓女性更堅強，做自己。圖／愛馬仕提供
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Hermes愛馬仕「Twilly Eau Poivrée 淡香精」共推出30ml...
Hermes愛馬仕「Twilly Eau Poivrée 淡香精」共推出30ml、50ml、85ml。圖／愛馬仕提供
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Hermes愛馬仕「Twilly Eau Poivrée 淡香精」30ml／2,...
Hermes愛馬仕「Twilly Eau Poivrée 淡香精」30ml／2,550元、50ml／3,750元、85ml／5,200元。圖／愛馬仕提供
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愛馬仕淡香精

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