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非主流才夯！義大利血統ANONIMO腕表正式登台

2019-08-21 13:37聯合報 記者曾智緯╱即時報導

在奢侈品集團之外，還有許多非主流的鐘表品牌，憑著獨特設計和機能性，同樣受到消費者的青睞，來自義大利的ANONIMO就是其一，並在這一季正式登台。而有現代製表業之父美稱的GRAHAM也延續了多年來受到歡迎的元素，打造出全新Swordfish腕表。

在百年前，不只是瑞士以製表聞名，包括鄰近的德國、法國與義大利的鐘表業都曾有過輝煌時期，ANONIMO就是為了承襲義式血統而生的品牌，至今亦有20年以上的歷史。2001年時ANONIMO推出了Militare義式軍風系列，透過專利的表冠保護系統，結合優異的防水性枕型表殼，並以懷表的概念，將表冠置於12點鐘位置，一上市就締造銷售佳績。而今年，品牌便以Militare系列表款為基礎，加上手工刻痕的深邃藍色表盤，並提供了不鏽鋼、青銅材質表殼，表徑更達到43.5毫米，反映了當代腕表美學概念。

2004年GRAHAM首度打造出Swordfish腕表，其上的小時和分鐘計時盤上方有著兩個20%放大鏡，不符合當時主流製表的設計，讓人過目難忘。2019 年新版，則以不同金屬材質和設計，推出四個新表款，其中兩款採用不鏽鋼材質，以及兩款採用海軍常見的青銅材質 ，配備鈦金屬表底蓋，全部洋溢著經典復古魅力。

ANONIMO Militare義式軍風系列腕表，青銅表殼，動力儲存38小時，搭...
ANONIMO Militare義式軍風系列腕表，青銅表殼，動力儲存38小時，搭配義大利小牛皮車縫雙排白線Kodiak防水表帶約12萬1,800元。圖／恪明國際提供
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ANONIMO Militare義式軍風系列腕表，不鏽鋼表殼，動力儲存38小時，...
ANONIMO Militare義式軍風系列腕表，不鏽鋼表殼，動力儲存38小時，搭配義大利小牛皮車縫雙排白線Kodiak防水表帶約99,800元。圖／恪明國際提供
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GRAHAM Swordfish系列計時碼表，青銅表殼，表徑46毫米，約29萬8...
GRAHAM Swordfish系列計時碼表，青銅表殼，表徑46毫米，約29萬8,000元。圖／葳鑠提供
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