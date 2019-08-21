非主流才夯！義大利血統ANONIMO腕表正式登台

2019-08-21 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



在奢侈品集團之外，還有許多非主流的鐘表品牌，憑著獨特設計和機能性，同樣受到消費者的青睞，來自義大利的ANONIMO就是其一，並在這一季正式登台。而有現代製表業之父美稱的GRAHAM也延續了多年來受到歡迎的元素，打造出全新Swordfish腕表。

在百年前，不只是瑞士以製表聞名，包括鄰近的德國、法國與義大利的鐘表業都曾有過輝煌時期，ANONIMO就是為了承襲義式血統而生的品牌，至今亦有20年以上的歷史。2001年時ANONIMO推出了Militare義式軍風系列，透過專利的表冠保護系統，結合優異的防水性枕型表殼，並以懷表的概念，將表冠置於12點鐘位置，一上市就締造銷售佳績。而今年，品牌便以Militare系列表款為基礎，加上手工刻痕的深邃藍色表盤，並提供了不鏽鋼、青銅材質表殼，表徑更達到43.5毫米，反映了當代腕表美學概念。