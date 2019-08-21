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雪梨獨特滋味「草莓西瓜蛋糕」藏身高雄公仔麵小店

2019-08-21 12:51聯合報 記者柯意如╱即時報導

把水果放到蛋糕內當夾層很平常，但把整層西瓜放到蛋糕當夾心，會碰撞出什麼樣的滋味呢？最近IG上不少網友分享了這款特別的「草莓西瓜蛋糕」，它原是澳洲雪梨當地代表性的人氣甜點，台灣也可以吃得到，這股微酸微甜的清涼，是屬於夏天的滋味。

許多網友特地來品嘗人氣甜點「草莓西瓜蛋糕」。IG @555ashin555提供
許多網友特地來品嘗人氣甜點「草莓西瓜蛋糕」。IG @555ashin555提供
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這款甜點藏身在高雄新興區洛陽街這家「老德記x square dessert」，老闆曾到澳洲打工度假，因為愛上了雪梨當地特色點心「草莓西瓜蛋糕」的滋味，將甜點作法帶回台灣，分享給曾去過澳洲且懷念這個點心、或沒有去過澳洲的台灣吃貨們嘗鮮。

甜點加飲料享受午後悠閒。圖／老德記x square dessert 提供
甜點加飲料享受午後悠閒。圖／老德記x square dessert 提供
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甜點加飲料享受午後悠閒。圖／老德記x square dessert 提供
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店家分享，這款「草莓西瓜蛋糕」是以玫瑰味鮮奶油為夾層，選用台灣當地產大西瓜，擺上草莓等水果，點綴玫瑰花、開心果等裝飾，口感清爽、不甜不膩。吃過的粉絲分享，天氣熱時來一塊，冰涼的奶油像冰淇淋般融合沁甜多汁的西瓜水果，現場吃最消暑，許多甜點控因這款蛋糕慕名而來，在IG上打卡分享的照片，都是一張張鮮豔華麗的小方塊，讓人不被燒到也難。

許多網友特地來品嘗人氣甜點「草莓西瓜蛋糕」。圖／老德記x square dess...
許多網友特地來品嘗人氣甜點「草莓西瓜蛋糕」。圖／老德記x square dessert 提供
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特別的「草莓西瓜蛋糕」藏身高雄公仔麵小店。IG @555ashin555提供
特別的「草莓西瓜蛋糕」藏身高雄公仔麵小店。IG @555ashin555提供
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澳洲特色點心「草莓西瓜蛋糕」台灣吃得到。圖／老德記x square desser...
澳洲特色點心「草莓西瓜蛋糕」台灣吃得到。圖／老德記x square dessert 提供
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「老德記x square dessert」店面走簡潔文青風，空間打造清爽舒適，可品嘗港式公仔麵加蛋、燴飯等正餐，或是享用午茶飲料、再來上一份好吃的手工甜點，享受一個悠閒的午後，「草莓西瓜蛋糕」每日限量供應賣完為止，如果怕撲空可以先跟店家預訂詢問，詳細營業資訊可上臉書查詢。

公仔麵加蛋吃飽又吃巧。圖／老德記x square dessert 提供
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公仔麵加蛋吃巧又吃飽。IG @555ashin555提供
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公仔麵加蛋吃飽又吃巧。圖／老德記x square dessert 提供
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「老德記x square dessert」是可愛的文青風小餐飲店。圖／老德記x ...
「老德記x square dessert」是可愛的文青風小餐飲店。圖／老德記x square dessert 提供
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哪裡吃

老德記x square dessert

高雄新興區洛陽街27號

草莓西瓜蛋糕110、160(另有六吋可預約)

燴飯、公仔麵100~110

售價如有更動以店家現場實際公告為準

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