想消除大肚腩？學會這三招輕鬆健康甩肉

2019-08-21 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



很多人為找回窈窕曲線、消除大肚腩，都有「減重」經驗，但也有不少人追求速效，採取激烈方法，反而斷送身體建康。台中慈濟醫院營養師宋明憲提出「健康減重三原則」，按部就班執行，輕鬆重返美好體態。

定義「肥胖」的標準，依國家、地區的不同而有所差別，宋明憲引用「衛福部107年成人肥胖防治實證指引」，指出身體質量指數（BMI）大於等於24為過重、大於等於27是肥胖、大於等於35就是重度肥胖。

宋明憲表示，體重過重及肥胖的人，可能增加罹患慢性疾病機會，例如高血壓、高血脂症、心血管疾病、糖尿病或癌症等，且會明顯增加病人死亡率和其他併發症發生率，與健康息息相關。

工商業社會節奏快，現代人生活習慣多趨向於缺乏運動、外食，加上精緻高糖、高脂等不當飲食，累積出危害健康的肥胖問題。宋明憲提出健康減重三個原則，均衡營養、適當運動及持之以恆。

宋明憲表示，三餐定食定量，養成均衡飲食的健康飲食型態十分重要。建議每天熱量控制在1200至1800大卡之間、或每天減少500到750大卡，並均衡攝取六大類食物，蔬菜、水果、未精製的全穀雜糧類等天然食材為主；其次，多喝白開水，避免含糖飲料，限制攝取高能量密度食物，如蛋糕、炸雞、冰淇淋等高糖、低纖維、高脂肪的加工食品，避免攝取加工肉製品，減少食用高鹽及鹽漬食物。